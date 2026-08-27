Umjetnici pronašli inspiraciju u Dugom Ratu: Nastala djela koja pričaju priču o Dalmaciji

Šesnaesta likovna kolonija Poljičke likovne udruge "Krug" u Dugom Ratu okupila je umjetnike različitih poetika, senzibiliteta i likovnih iskustava potvrđujući da umjetnost ne poznaje granice nego ih upravo susretom i stvaralaštvom nadilazi.

Dugi Rat sa svojim morem, kamenim krajolikom, Poljicima i mediteranskim svjetlom, prirodno je mjesto takvih susreta, jasno uz veliki angažman članova Upravnog odbora PLU Krug.

Ovdje se umjetnici ne susreću samo s prostorom nego i jedni s drugima - razmjenjuju ideje i iskustva i poglede na svijet. Iz tog stvaralaštva nastaju djela koja su različita ali povezana istim stvaralačkim impulsom.

Radovi predstavljeni na ovoj izložbi svjedoče o toj raznolikosti. Na njima prepoznajemo arhitekturu, dalmatinske krajolike, more i obalu, ljude, sakralne motive i svakodnevne prizore. Međutim, ono što vidimo nije samo prikaz stvarnosti. Svaki je motiv prošao kroz osobni doživljaj umjetnika i dobio novo značenje, kolorit, ritam i atmosferu... Upravo je u tome vrijednost likovne kolonije - mogućnosti da se različiti umjetnički pogledi susretnu na istome mjestu i u istom vremenu, a zajednički prostor kolonije postaje mjesto dijaloga.

Posebnu vrijednost ovoj manifestaciji daje njezina otvorenost. Uz afirmirane autore, prostor se pruža i umjetnicima različitih generacija i iskustava. Time "Krug" postaje vjeran svojoj temeljnoj ideji: povezivati ljude kroz umjetnost i stvarati ambijent u kojemu likovno stvaralaštvo može slobodno živjeti.

Ova izložba stoga nije samo pregled izloženih radova, to je svojevrstan zapis jednog umjetničkog susreta, svjedočanstvo vremena, prostora i ljudi koji su svojim stvaralaštvom ostavili trag u Dugom Ratu.

Neka šesnaesta likovna kolonija Kruga bude još jedan korak u tom dugom i vrijednom putu - putu kojim umjetnost povezuje čovjeka s čovjekom, umjetnika s prostorom, a prošlost sa sadašnjim trenutkom i budućnošću.