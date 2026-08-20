Umjetnica se oglasila nakon kontroverznog performansa u Sinju: "Nisam željela vrijeđati branitelje, moja poruka je protiv rata i mržnje"

Mlada umjetnica Jelena Tucak u Sinju je iscrtala mural na vanjskoj fasadi zgrade bivše vojarne Ivaniša Nelipića koji se sastoji od grba I. gardijske brigade Tigrovi te natpisa „Za dom spremni“, „Tigrovi“, „10. kolovoza 2026.“ i „Š.T.A.?“. Po iscrtavanju murala uslijedio je i preformans koji je naišao na kritike javnosti. Portal Kaštela pričao je s autoricom koja je obrazložila svoj performans te se ispričala svima koji su njezin rad doživjeli kao osobnu uvredu, naglasivši da joj namjera nije bila omalovažavati branitelje ni Domovinski rat, već poslati antiratnu poruku. Njezino obrazloženje prenosimo u nastavku.

- Povodom reakcija koje je izazvala moja umjetnička intervencija, Multimedija osjećam potrebu obratiti se javnosti prije svega zato što ne želim da se moj rad tumači kao poziv na nove podjele, sukobe ili kao iskaz nepoštovanja prema hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata. Moja namjera nije bila, niti jest, vrijeđati pripadnike Tigrova, poginule hrvatske branitelje, njihove obitelji niti bilo čiju osobnu žrtvu. Poštovanje prema ljudima koji su izgubili život ili zdravlje ne isključuje pravo umjetnosti da govori o ratu, njegovim posljedicama, simbolima, traumama koje ostaju u društvu dugo nakon što oružje utihne.

Moj je rad zamišljen kao antiratna umjetnička poruka. Ne kao poruka protiv branitelja, nego protiv rata, nasilja, mržnje i trajnog održavanja društvenih podjela. Upravo zato žao mi je ako su pojedinci moj rad doživjeli kao osobnu uvredu ili kao omalovažavanje njihove žrtve. To nije bila poruka koju sam željela poslati. Istodobno, smatram da različito razumijevanje jednog umjetničkog rada ne bi smjelo postati razlog za stvaranje atmosfere straha, prijetnje ili javnog obračuna s njegovim autorom. Umjetnost se može kritizirati. S njom se može duboko ne slagati. O njoj se može i treba raspravljati. Ali ta rasprava mora ostati u granicama međusobnog poštovanja i sigurnosti svakog čovjeka.

Razumijem emocije koje Domovinski rat i danas izaziva i upravo zato ne želim ulaziti u osobne polemike niti odgovarati na teške riječi istom mjerom. Na izjave gospodina Mire Bulja neću odgovarati osobnim napadom.

Protiv rata i protiv mržnje, a ne protiv ljudi

Poštujem njegovo pravo da moj rad kritizira i da o njemu ima potpuno drukčije mišljenje. Jednako tako očekujem da se poštuje moje pravo objasniti njegovu stvarnu namjeru. Ne tražim aplauz. Ne tražim ni da se svi slože s mojim radom. Tražim samo da se o umjetnosti i njenoj poruci razgovara bez prijetnji, zastrašivanja i stvaranja novih neprijatelja.

Ako je moj rad otvorio bolnu temu, onda bih voljela da iz nje izađemo razgovorom, a ne novim sukobom. Jer upravo je to njegova temeljna poruka: protiv rata i protiv mržnje, a ne protiv ljudi - zaključila je umjetnica Jelena Tucak.