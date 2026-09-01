Umjetna inteligencija ulazi u škole: Evo o čemu će đaci učiti

Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET dovršila je kurikule posvećene umjetnoj inteligenciji za učenike od petog razreda osnovne škole pa sve do završetka srednjoškolskog obrazovanja.

Posljednji je objavljen kurikul „Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene“, namijenjen učenicima trećih i četvrtih razreda srednjih škola.

Program je nastao u sklopu CARNET-ova projekta „Podrška primjeni digitalnih tehnologija u obrazovanju – BrAIn“, vrijednog gotovo 16 milijuna eura. U osnovnim školama sadržaji se provode kao izvannastavna aktivnost, dok srednjoškolci umjetnu inteligenciju mogu učiti kroz fakultativni predmet od 35 sati godišnje.

Tijekom školske godine 2025./2026. program se provodio u 121 osnovnoj i 84 srednje škole.

Od TikToka do načina na koji „razmišlja“ AI

Programi su osmišljeni tako da se njihova složenost povećava zajedno s dobi učenika. Osnovnoškolci se s umjetnom inteligencijom upoznaju kroz primjere koje već svakodnevno susreću, među kojima su algoritamske preporuke sadržaja na YouTubeu i TikToku.

Srednjoškolci ulaze dublje u temu te uče kako funkcioniraju modeli umjetne inteligencije, zbog čega mogu biti pristrani te kakva etička i društvena pitanja donosi njihova sve šira primjena.

– Djeca i mladi umjetnu inteligenciju već koriste i upravo zato obrazovanje o njoj ne možemo prepustiti slučaju. Sada imamo kurikule koji učenicima omogućuju da od petog razreda osnovne škole pa sve do završetka srednje škole postupno razvijaju znanja i vještine primjerene svojoj dobi – rekao je Juraj Bilić, pomoćnik ravnatelja CARNET-a za umjetnu inteligenciju i voditelj projekta BrAIn.

Učit će prepoznavati dezinformacije i štititi osobne podatke

Naglasak nije samo na korištenju umjetne inteligencije. Kurikuli uključuju i kibernetičku sigurnost, zaštitu osobnih podataka i digitalnog identiteta, ali i prepoznavanje dezinformacija te procjenu vjerodostojnosti izvora.

Učenike se želi pripremiti i za promjene koje umjetna inteligencija donosi na tržište rada. Upoznat će se s utjecajem AI-ja i automatizacije na postojeća zanimanja, a predviđeni su praktični i istraživački zadaci, terenski rad te posjeti znanstvenim i sveučilišnim centrima.

Kurikule je pripremila interdisciplinarna skupina koju čine učitelji, nastavnici, pedagozi, računalni stručnjaci te predstavnici gospodarstva, CARNET-a i projektnih partnera.

Eksperimentalna provedba počela je u školskoj godini 2024./2025., a škole i nastavnici koji se žele uključiti mogu se prijaviti putem javnog poziva za projekt BrAIn. Poziv ostaje otvoren do završetka projekta, 1. rujna 2029. godine.