Umjetna inteligencija mogla bi spasiti ugrožene kitove ubojice: U moru postavljene posebne plutače koje upozoravaju brodove

Jedna od najugroženijih populacija kitova ubojica na svijetu suočava se s ozbiljnom prijetnjom zbog sve gušćeg pomorskog prometa. Podvodna buka otežava im pronalazak hrane i međusobnu komunikaciju, dok ih veliki brodovi izlažu opasnosti od sudara. Znanstvenici sada pokušavaju pomoći ovim životinjama uz pomoć umjetne inteligencije i pametnih plutača koje mogu prepoznati njihovo glasanje, piše CNN.

Posljednjih 76 jedinki takozvanih južnih rezidentnih kitova ubojica u rujnu je stiglo u more Salish, morsko područje između američke savezne države Washington i kanadske Britanske Kolumbije.

Svake godine ova jedinstvena skupina orki prolazi kroz tjesnac Admiralty i kreće prema zaljevu Puget Sound u potrazi za kraljevskim lososom, svojom glavnom hranom.

Međutim, njihova tradicionalna hranilišta nalaze se na jednim od najprometnijih pomorskih pravaca u regiji. Veliki teretni brodovi, tankeri i druga plovila stvaraju snažnu podvodnu buku koja kitovima otežava snalaženje, komunikaciju i lov.

Buka brodova ozbiljno ugrožava njihov opstanak

Znanstvenici su tek tijekom 1970-ih godina utvrdili da se južni rezidentni kitovi ubojice, koji se hrane ribom, genetski razlikuju od brojnijih Biggsovih kitova ubojica.

Prvo sustavno prebrojavanje 1974. godine zabilježilo je samo 71 jedinku. Njihov broj postupno je rastao te je 1996. dosegnuo 97, no već 2001. populacija se smanjila na 79 životinja.

Zbog dugotrajnog pada brojnosti i ozbiljnih prijetnji opstanku, ova je populacija 2005. godine službeno proglašena ugroženom.

Rachel Aronson, direktorica programa Quiet Sound, koji promiče održivije pomorske prakse, upozorava da je podvodna buka jedna od najvećih prepreka njihovu oporavku.

– Podvodna buka predstavlja stalnu prijetnju. Kad je bučno, kitovima je teže pronaći hranu. Događa se da krenu u lov i promaše, čime su samo potrošili energiju bez rezultata – objasnila je Aronson.

Posebno su ugrožene ženke kojima je za trudnoću i dojenje potrebna dodatna energija.

– Ponekad zbog buke potpuno odustanu od lova, što je osobito opasno za ženke koje se pripremaju za trudnoću ili već doje – dodala je.

Studija objavljena 2024. godine pokazala je koliko ozbiljne posljedice može imati čak i relativno malo povećanje buke. Prema rezultatima istraživanja, sa svakim dodatnim decibelom maksimalne podvodne buke vjerojatnost da će ženka započeti lov smanjuje se za 58 posto, dok uspješnost ulova kod oba spola pada za 12,5 posto.

Usporavanje brodova već je smanjilo podvodnu buku

Budući da gospodarstvo američke savezne države Washington u velikoj mjeri ovisi o pomorskoj trgovini, pronalaženje ravnoteže između zaštite kitova i nesmetanog odvijanja prometa nije jednostavno.

Organizacija Quiet Sound zato je 2022. godine pokrenula dobrovoljni program usporavanja brodova na približno 20 milja dugoj dionici koja vodi prema velikim lukama Seattleu, Tacomi i Everettu.

Program je osmišljen po uzoru na kanadski ECHO Program, a temelji se na jednostavnom principu: brodovi koji plove sporije proizvode manje podvodne buke.

Prema riječima Rachel Aronson, u programu sudjeluje oko 73 posto brodova, a razina podvodne buke smanjena je za 50 posto.

Ipak, usporavanje plovila samo je dio rješenja. Kako bi se kitovi dodatno zaštitili, potrebno je što preciznije znati gdje se nalaze i u kojem se smjeru kreću.

Upravo zato Quiet Sound udružio se s tvrtkom SMRU Consulting i Microsoftom u projektu razvoja pametnih akustičnih plutača opremljenih umjetnom inteligencijom.

Umjetna inteligencija prepoznaje glasanje kitova

Tvrtka SMRU Consulting, nastala iz istraživačkog okruženja britanskog Sveučilišta St Andrews, razvija sustave pametnih plutača još od 2014. godine.

Njezin izvršni direktor Cormac Booth objašnjava da je jedan od najvećih problema tradicionalnog praćenja morskih životinja bilo dugo vrijeme potrebno za analizu prikupljenih podataka.

Nekada su od snimanja podvodnih zvukova do njihove obrade mogli proći mjeseci, što je znatno ograničavalo mogućnost pravodobne reakcije.

– Cilj je danas pružiti pouzdan uvid u događaje u stvarnom vremenu kako bi ljudi mogli odmah donositi odluke – rekao je Booth.

U srpnju 2025. godine SMRU Consulting i Microsoft započeli su suradnju kako bi ispitali može li umjetna inteligencija automatski prepoznavati glasanje kitova i razlikovati ga od drugih podvodnih zvukova.

Juan Lavista Ferres iz Microsofta ističe da sustavi za praćenje podvodnog svijeta svakodnevno prikupljaju goleme količine zvučnog materijala koji je gotovo nemoguće pregledati ručno.

– Podvodno praćenje generira puno više zvučnog materijala nego što ga čovjek može ručno pregledati. Umjetna inteligencija najviše pomaže upravo u brzini obrade tolike količine podataka – objasnio je.

U središtu projekta nalazi se Microsoftov sustav Water SPARROW, predstavljen 2024. godine, koji omogućuje analizu podvodnih zvukova uz pomoć umjetne inteligencije.

Pametna plutača postavljena na granici SAD-a i Kanade

Komunikacijsko-akustična plutača postavljena je u srpnju u tjesnacu Haro, na području uz granicu Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.

Riječ je o jednom od važnih područja kretanja južnih rezidentnih kitova ubojica.

– Ovo je područje na kojem možemo postići najviše za spas južnih rezidentnih kitova – izjavio je Jason Wood, glavni znanstvenik u SMRU Consultingu.

Plutača je opremljena trima hidrofonima, odnosno podvodnim mikrofonima, koji bilježe zvukove iz mora.

Prikupljene snimke istodobno analiziraju Microsoftov sustav umjetne inteligencije i postojeći SMRU-ov sustav, kako bi znanstvenici mogli usporediti njihovu preciznost i pouzdanost.

Prema riječima Juana Laviste Ferresa, dosadašnji rezultati testiranja ohrabrujući su, a broj lažno pozitivnih upozorenja smanjen je na prihvatljivu razinu.

Ipak, zbog mogućnosti pogrešnog prepoznavanja zvukova, plutača još nije izravno povezana sa sustavom koji pomorcima šalje upozorenja o prisutnosti kitova.

Brodovi bi uskoro mogli dobivati upozorenja u stvarnom vremenu

Sljedeći korak mogao bi biti povezivanje pametnih plutača sa sustavom Whale Report Alert System (WRAS), kojim upravlja organizacija Ocean Wise.

Taj sustav kapetanima brodova šalje SMS upozorenja kada se njihova plovila nađu unutar deset nautičkih milja od prijavljene lokacije kita.

Takve informacije iznimno su važne jer velikim teretnim brodovima treba mnogo vremena i prostora za promjenu brzine ili smjera plovidbe.

– Želimo da pomorci imaju informacije u stvarnom vremenu. Velikim brodovima treba i do pet milja da uspore, stoga je informiranost na razini cijele regije ključna – naglasila je Aronson.

Znanstvenici se nadaju da bi povezivanje različitih tehnologija moglo dodatno poboljšati praćenje ugroženih životinja.

Osim podvodnih mikrofona, u budućnosti bi se mogli koristiti podaci termalnih kamera i dojave promatrača s terena, čime bi se dobila preciznija slika kretanja kitova.

„Nije pitanje hoće li se tehnologija proširiti, nego kada”

Jedan od dugoročnih ciljeva projekta jest i bolje razumijevanje sezonskih obrazaca kretanja kitova, što bi pomoglo u planiranju zaštitnih mjera i prilagodbi pomorskog prometa.

Microsoft također planira omogućiti širu primjenu sustava Water SPARROW objavljivanjem njegova softvera kao otvorenog koda, kako bi ga mogli koristiti i drugi istraživači te organizacije koje se bave zaštitom morskih životinja.

Iako umjetna inteligencija sama po sebi ne može riješiti sve probleme s kojima se suočavaju južni rezidentni kitovi ubojice, znanstvenici vjeruju da bi mogla postati važan alat za njihov opstanak.

– S obzirom na kritično stanje populacije, nije pitanje hoće li se ove AI plutače početi šire primjenjivati, nego kada. Opstanak ovih kitova ovisi o tome – zaključio je Ferres.