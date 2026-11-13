Umjetna inteligencija mijenja vremensku prognozu: Novi sateliti ranije će otkrivati opasne oluje, a stručnjaci upozoravaju i na ograničenja

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu održano je 11. izdanje konferencije "Meteorološki izazovi", posvećeno budućnosti vremenske prognoze, razvoju novih tehnologija i sve većoj važnosti pouzdanih meteoroloških upozorenja.

Skup je okupio domaće i strane znanstvenike, meteorologe te predstavnike medija i drugih sektora koji se u svakodnevnom radu oslanjaju na vremenske prognoze. U uvodnim obraćanjima naglašeno je kako, u uvjetima sve izraženijih klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih pojava, pravovremene prognoze postaju iznimno važne za sigurnost stanovništva, promet i gospodarstvo.

Novi sateliti omogućuju ranije otkrivanje opasnih pojava

Prvi dan konferencije bio je posvećen tehnologijama koje mijenjaju način praćenja atmosferskih procesa.

Posebna pozornost posvećena je novoj generaciji europskih meteoroloških satelita MTG, koji omogućuju kvalitetnije praćenje atmosfere i ranije prepoznavanje potencijalno opasnih vremenskih pojava. Predstavljeni su i sustavi MeteoAlarm i SRUUK, čija je uloga pravovremeno upozoravanje građana na vremenske nepogode i druge opasnosti. Sudionici su raspravljali i o poboljšanju prognoza za zrakoplovstvo, predviđanju snažnih grmljavinskih oluja te meteoroloških tsunamija na Jadranu, koji mogu izazvati nagle i izrazite promjene razine mora.

Može li umjetna inteligencija predvidjeti ekstremne oluje?

Jedan od najzanimljivijih dijelova konferencije bila je panel-rasprava "Primjena umjetne inteligencije u prognozi vremena", koju je moderirao Nikola Vikić-Topić. U raspravi su sudjelovali Petra Mikuš Jurković, Iris Odak, Kristian Horvath, Jadran Jurković i Tanja Renko.

Stručnjaci su govorili o mogućnostima umjetne inteligencije i strojnog učenja, koji već danas nadopunjuju tradicionalne meteorološke modele. Međutim, istaknuto je i pitanje njihovih ograničenja, osobito kada je riječ o predviđanju ekstremnih vremenskih događaja. Iako nove tehnologije otvaraju prostor za napredak, njihova primjena ne uklanja sve neizvjesnosti koje prate vremenske prognoze.

Istraživali su i kako vremenski ekstremi utječu na zdravlje ljudi

Drugog dana konferencije raspravljalo se o klimatskim promjenama, agrometeorologiji, obnovljivim izvorima energije i utjecaju vremenskih prilika na svakodnevni život. Posebno su predstavljena istraživanja o posljedicama ekstremnih vremenskih uvjeta za starije osobe te povezanosti meteoroloških prilika s povećanim opterećenjem hitnih službi.

Pozornost je posvećena i načinu na koji hrvatski mediji izvještavaju o toplinskim valovima, odnosno važnosti jasnog i razumljivog prenošenja meteoroloških informacija građanima. Konferenciju su organizirali Hrvatsko meteorološko društvo, Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatska kontrola zračne plovidbe i Geofizički odsjek zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Sudionici su zaključili kako su razmjena znanja, razvoj novih tehnologija i bolja suradnja znanstvenika, meteorologa i medija važni koraci prema pouzdanijim prognozama i učinkovitijem upozoravanju javnosti na opasne vremenske pojave.