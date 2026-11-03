Umjetna inteligencija mijenja svijet kriminala, stručnjak upozorava: "Od prosječnog napadača već je napravila puno opasnijeg"

U sklopu novinarskog projekta Dalmacije Danas "Mračne stranice interneta – koje tajne krije dark web?", kroz koji istražujemo skrivene dijelove interneta, trgovinu osobnim podacima, kibernetički kriminal i opasnosti koje prijete građanima u digitalnom svijetu, razgovarali smo s Tomislavom Vazdarom, stručnjakom za kibernetičku sigurnost i umjetnu inteligenciju te osnivačem i direktorom tvrtke Riskoria. Riječ je o stručnjaku s više od 25 godina iskustva u području kibernetičke sigurnosti, koji je tijekom profesionalne karijere, među ostalim, radio za Deloitte, Erste banku i Europol, a javnosti je poznat i po stručnim analizama hakerskih napada, digitalnih prijetnji i sigurnosnih izazova s kojima se suočavaju građani, tvrtke i državne institucije.

Riječ je o projektu koji kroz sedam članaka i razgovore sa stručnjacima nastoji približiti javnosti stvarne rizike digitalnog okruženja, razjasniti brojne zablude o dark webu te upozoriti na važnost zaštite privatnosti i osobnih podataka. U razgovoru za Dalmaciju Danas Vazdar otkriva koliko je kibernetički kriminal danas organiziran i profesionaliziran te zašto kriminalne skupine sve više funkcioniraju poput velikih poslovnih sustava. Objašnjava kako se na ilegalnim internetskim tržištima trguje ukradenim osobnim podacima, lozinkama i pristupima korisničkim računima, koliko takve informacije vrijede kriminalcima te na koje se načine mogu iskoristiti za financijske prijevare, ucjene i krađu identiteta. Posebno upozorava na opasnosti ransomware napada, krađu aktivnih korisničkih sesija te sve veću ulogu umjetne inteligencije u razvoju sofisticiranih internetskih prijevara.

Govori i o sigurnosnoj spremnosti hrvatskih tvrtki, bolnica, gradova, općina i državnih institucija te objašnjava što se može dogoditi kada kriminalci dođu do povjerljivih podataka zaposlenika, pacijenata ili građana. Upozorava na mogućnost zlouporabe umjetne inteligencije za stvaranje uvjerljivih lažnih poruka, telefonskih poziva i glasova bliskih osoba, zbog čega prepoznavanje internetskih prijevara postaje sve teže. Uz konkretne savjete za građane, poduzetnike i čelnike javnih ustanova, objašnjava kako se zaštititi od kibernetičkih napada, što učiniti u prvim satima nakon otkrivanja krađe podataka i zašto će sposobnost provjeravanja informacija i digitalna sigurnost u godinama koje dolaze biti važnije nego ikada prije.

Gospodine Vazdar, koliko je kibernetički kriminal danas zapravo organiziran i profesionaliziran? Možemo li govoriti o svojevrsnoj kriminalnoj industriji koja djeluje prema poslovnim modelima sličnima legalnim tvrtkama?

- Kibernetički kriminal danas je prava industrija, s podjelom posla, cjenicima, korisničkom podrškom, pa i ocjenama prodavača. Vrijeme usamljenog hakera koji iz svoje sobe napada banku davno je prošlo. Jedni pišu zloćudne programe, drugi kradu pristupne podatke i preprodaju ih, treći se bave samo upadima u tuđe mreže, četvrti peru novac, a peti pregovaraju sa žrtvama. Svatko radi ono što najbolje zna i naplaćuje svoj dio posla. Najbolji je primjer ransomware, program koji žrtvi zaključa podatke i traži otkupninu da ih otključa. Skupina koja ga razvije često uopće ne napada sama, nego ga ustupa "suradnicima" u zamjenu za dio otkupnine. Suradnik dobije gotov alat, upute i pomoć kad zapne. Neke skupine žrtvama nude čak i “podršku” pri otključavanju podataka jer im je ugled važan: ako se pročuje da ne vraćaju podatke ni kad im se plati, nitko im više neće platiti. To je čista poslovna logika, samo s druge strane zakona. Važnije od same organiziranosti jest ono što iz nje proizlazi. Kad se sve može kupiti kao usluga, za ozbiljan napad više ne treba ozbiljno znanje, nego novac i namjera. Zato na meti nisu samo velike tvrtke. Malo knjigovodstvo ili općina u zaleđu jednako su zanimljivi jer se napadi pokreću automatski i masovno, a strada onaj tko je najslabije zaštićen. Uz to, iste kriminalne mreže sve češće rade i za pojedine države, pa je granica između običnog kriminala i prijetnje nacionalnoj sigurnosti sve tanja.

Jedna od središnjih tema našeg istraživanja jest trgovina ukradenim osobnim podacima. Što kriminalcima danas predstavlja najveću vrijednost i koliko mogu zaraditi na informacijama običnih građana? Što se s tim podacima događa nakon prodaje?

- Najvrjedniji danas nisu ni lozinke ni brojevi kartica, nego gotov pristup: već otvorena prijava u nečiji bankovni račun, poslovnu e-poštu ili informatički sustav tvrtke. Pojedinačni podaci prosječnog građanina, poput imena, adrese, OIB-a ili broja mobitela, na crnom tržištu vrijede vrlo malo jer ih ima napretek. Zato se i prodaju u paketima od nekoliko stotina tisuća zapisa. Puno više vrijede podaci koji se ne mogu promijeniti, poput podataka o zdravlju. Lozinka se može promijeniti, kartica blokirati, a dijagnoza ostaje zauvijek. Pravi se novac ne zarađuje na samoj prodaji, nego na onome što slijedi. Kupcu su podaci sirovina. Kad zna nečije ime, broj mobitela i gdje je ljetovao, može napisati poruku koja izgleda potpuno vjerodostojno: "Poštovani, vezano uz Vašu rezervaciju…". Takva poruka ne izgleda kao prijevara jer je sve u njoj točno. Takvih je slučajeva bilo i u Hrvatskoj. Prava šteta nastaje tek tada: ispražnjen račun, kredit podignut na ime žrtve ili preuzet profil na društvenoj mreži s kojeg se zatim varaju prijatelji i obitelj. Treba znati i da ukradeni podaci ne nestaju. Preprodaju se godinama, spajaju s podacima iz drugih curenja i od njih se slaže sve potpunija slika o osobi. Zato je pametnije pretpostaviti da su nečiji podaci već negdje procurili i tome se prilagoditi. U praksi to znači različitu lozinku za svaku uslugu, dodatnu provjeru prijave i poseban oprez kod poruka koje o vama "znaju previše".

Posebno zabrinjava pojava digitalnih ucjena i ransomware napada. Kako takvi napadi najčešće funkcioniraju i što se može dogoditi tvrtki, bolnici ili javnoj ustanovi ako kriminalci dođu do njihovih povjerljivih podataka?

- Ransomware napad danas je ponajprije krađa podataka, a tek onda zaključavanje sustava. Napad obično teče ovako. Napadač uđe u mrežu, najčešće ukradenom lozinkom ili preko uređaja koji je dostupan s interneta, a nije na vrijeme ažuriran. Zatim danima, a ponekad i tjednima, tiho istražuje gdje su najvrjedniji podaci i gdje se čuvaju sigurnosne kopije. Podatke prebaci na svoje poslužitelje, uništi ili zaključa sigurnosne kopije i tek onda šifrira sustave tako da ih nitko ne može koristiti. Na kraju stiže poruka: platite ili ostajete bez sustava, a vaši će podaci završiti na internetu. Sve više skupina sustave uopće ne zaključava, nego samo ukrade podatke i prijeti objavom. Razlog je jednostavan: organizacije su naučile vraćati sustave iz sigurnosnih kopija i sve češće odbijaju platiti. Zato napadači pritišću ondje gdje najviše boli: ugledom, zakonskom odgovornošću i strahom klijenata. Posljedice ovise o tome tko je na meti. Za bolnicu to znači rad na papiru, odgođene preglede i zahvate, a u najgorem slučaju upućivanje pacijenata u druge ustanove. Za tvrtku to znači zaustavljenu proizvodnju ili prodaju, izgubljene poslove i odgovornost prema svima čiji su podaci procurili. Za javnu ustanovu to je gubitak povjerenja građana, koji joj svoje podatke nisu dali dobrovoljno, nego zato što su morali. Najveća se šteta često ne vidi odmah. Sustavi se za nekoliko dana ili tjedana vrate u rad, ali ukradeni podaci ostaju u opticaju godinama i služe za nove prijevare. Zato nije dovoljno imati sigurnosne kopije. Jednako je važno na vrijeme primijetiti da netko iz mreže iznosi podatke.

Umjetna inteligencija omogućuje automatizaciju sve složenijih kibernetičkih napada. Koliko je već promijenila način rada kriminalnih skupina i ulazimo li u razdoblje u kojem će i pojedinci bez velikog tehničkog znanja moći provoditi ozbiljne napade?

- Umjetna inteligencija još ne napada sama, ali je od prosječnog napadača već napravila puno opasnijeg. Prva se velika promjena dogodila kod prijevara. Lažne poruke koje su se donedavno prepoznavale po lošem hrvatskom danas su napisane bez greške, prilagođene primatelju i u tonu kojim piše banka, dostavna služba ili šef. Druga promjena, koja se upravo događa, tiče se samih napada. Kriminalci od umjetne inteligencije više ne traže samo da im napiše dio koda, nego joj prepuštaju cijele nizove zadataka: traženje ranjivih sustava po internetu, isprobavanje ukradenih lozinki i rješavanje problema kad nešto zapne. Ono za što je nekad trebalo nekoliko ljudi i nekoliko tjedana danas jedna osoba napravi u nekoliko sati. Mogu li pojedinci bez većeg znanja izvesti ozbiljan napad? Već sada mogu, barem djelomično. Uz pomoć umjetne inteligencije ozbiljni alati postaju dostupni ljudima koji ne razumiju ni pola onoga što rade. To ih ne čini manje opasnima, nego nepredvidljivijima jer često ni sami ne znaju kakvu štetu mogu izazvati. Ipak, treba biti precizan. Potpuno samostalni napadi, u kojima sustav bez ljudskog nadzora sam bira metu, upada i ucjenjuje, zasad su iznimka, a ne pravilo. No razvoj ide upravo u tom smjeru, i to brzo. Za obranu to znači jedno: ako napadač radi brzinom stroja, zaštita ne smije ovisiti o tome hoće li netko u ponedjeljak ujutro pročitati upozorenja koja su stigla preko vikenda. Dio obrane mora raditi automatski.

U svojim stručnim osvrtima upozoravali ste i na mogućnosti krađe aktivnih korisničkih sesija. Koliko su takvi napadi opasni i znači li to da građani i tvrtke mogu biti ugroženi čak i kada koriste snažne lozinke i dodatne sigurnosne provjere?

- Krađa aktivne sesije danas je jedan od najopasnijih napada, upravo zato što zaobilazi i jake lozinke i dodatne provjere. Mehanizam je jednostavan. Kad se prijavite u e-poštu ili poslovnu aplikaciju, upišete lozinku i potvrdite prijavu kodom na mobitelu. Nakon toga preglednik dobije svojevrsnu digitalnu propusnicu, malu datoteku koja sustavu poručuje: ova je osoba već provjerena, ne traži joj ništa ponovno. Zato se ne morate prijavljivati svaki put kad otvorite novu karticu. Problem nastaje kad netko tu propusnicu ukrade. Najčešće to radi zloćudni program koji tiho skuplja podatke s računala, a na računalo stigne preko lažnog dodatka za preglednik, "besplatne" inačice nekog programa ili privitka u e-pošti. Napadač zatim ukradenu propusnicu učita u svoj preglednik i ulazi u račun kao da je vlasnik. Lozinka mu ne treba, a sustav od njega ne traži dodatnu provjeru jer smatra da je već obavljena. Takve se ukradene sesije na crnom tržištu prodaju kao zasebna roba, i to skuplje od samih lozinki. Znači li to da su lozinke i dodatne provjere beskorisne? Nikako, bez njih bi napad bio još lakši. Ali one štite trenutak prijave, a ne sve što se događa poslije. Za građane to znači da je čisto računalo jednako važno kao i jaka lozinka: ne instalirati programe nepoznatog podrijetla i ne ostavljati prijave otvorenima mjesecima, osobito na računalu koje koristi više ljudi. Tvrtke bi trebale skratiti trajanje prijava, vezati ih uz poznate uređaje, uvesti otpornije načine prijave, poput fizičkih sigurnosnih ključeva, i pratiti neuobičajene obrasce, primjerice kad se isti korisnik u roku od sat vremena javi iz Zagreba i iz neke druge države.

Koliko su hrvatske tvrtke, državne institucije, gradovi i općine spremni za ozbiljan kibernetički napad? Gdje vidite najveće sigurnosne slabosti i koliko je Hrvatska u ovom području napredovala posljednjih godina?

- Hrvatska je posljednjih godina napravila velik pomak na papiru, a sad slijedi teži dio: provedba u praksi. Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti, kojim je u hrvatsko pravo prenesena europska direktiva NIS2, velik broj bolnica, energetskih, prometnih i komunalnih tvrtki te dio javne uprave dobio je jasne obveze. Moraju uvesti konkretne mjere zaštite i prijavljivati ozbiljne incidente, a za sigurnost odgovara uprava. To je važna promjena jer sigurnost prestaje biti briga informatičara u podrumu i postaje odgovornost onih koji odlučuju o novcu. Najveće slabosti nisu u tehnologiji, nego u ljudima i novcu. Mnoge ustanove i općine imaju jednog ili dva informatičara koji brinu o svemu, od pisača do poslužitelja, pa im za sigurnost ne ostaje ni vremena ni specijaliziranog znanja. Zastarjeli sustavi rade godinama jer ih se nitko ne usuđuje ugasiti. Sigurnosne kopije postoje, ali nitko nije provjerio može li se iz njih sustav stvarno vratiti. Vanjski dobavljači informatičkih usluga, koji imaju pristup sustavima desetaka ustanova, često su najslabija karika jer upad kod jednog dobavljača otvara vrata svim njegovim klijentima. Incidenti u Hrvatskoj pokazali su i nešto ohrabrujuće. Organizacije koje su imale pripremljen plan i provjerene sigurnosne kopije brzo su se oporavile i prošle s malom štetom, a one bez plana tjednima su gasile požare. Razlika, dakle, nije u tome tko će biti napadnut, jer napad prije ili kasnije doživi gotovo svatko, nego u tome tko je spreman. Pravo stanje pokazat će tek nadzori i revizije, a ne dokumenti izrađeni samo da bi završili u ladici.

Zamislimo da jedna hrvatska tvrtka otkrije kako kriminalci posjeduju podatke njezinih zaposlenika i klijenata te prijete njihovom objavom. Što bi odgovorni ljudi trebali poduzeti u prvim satima i koje pogreške pritom mogu imati najteže posljedice?

- U prvim satima najvažnije je ne paničariti, ne pregovarati na svoju ruku i ne brisati tragove. Najprije treba okupiti ljude koji donose odluke: upravu, informatičare, pravnika i osobu zaduženu za odnose s javnošću. Ako tvrtka ima plan za ovakve situacije, sad je trenutak da ga izvadi iz ladice. Ako ga nema, odmah treba pozvati stručnjake koji se time bave jer svaki sat improvizacije skupo košta. Zatim treba utvrditi što se stvarno dogodilo. Napadači često pretjeruju i tvrde da imaju više nego što zaista imaju, a ponekad se uopće ne radi o novom upadu, nego o starim podacima koje netko ponovno nudi. Treba provjeriti jesu li napadači još u sustavu, zatvoriti im pristup, promijeniti lozinke i zaštititi sigurnosne kopije. Zaražene uređaje treba odvojiti od mreže, ali ih ne gasiti i ne brisati jer su upravo na njima tragovi upada. Istodobno treba ispuniti zakonske obveze. Povreda osobnih podataka prijavljuje se Agenciji za zaštitu osobnih podataka, u pravilu najkasnije 72 sata nakon što se za nju sazna. Tvrtke na koje se primjenjuje Zakon o kibernetičkoj sigurnosti moraju o značajnom incidentu u roku od 24 sata poslati rano upozorenje nadležnom timu za računalne incidente. Ucjena je kazneno djelo i treba je prijaviti policiji. Ljude čiji su podaci ukradeni treba obavijestiti jasno i na vrijeme jer će im se prevaranti vrlo brzo javiti. Najteže su pogreške zataškavanje i brzopleto plaćanje. Zataškavanje se gotovo uvijek otkrije, i to obično u najgorem trenutku, a tada je šteta za ugled višestruko veća. Plaćanje ne jamči ništa: podaci ostaju kod kriminalaca, nitko ne može provjeriti jesu li ih doista izbrisali, a tvrtka koja je jednom platila na glasu je kao laka meta. Opasne su i pogreške učinjene u dobroj namjeri, poput ponovnog pokretanja sustava prije nego što je napadač izbačen, čime mu se vrata ponovno otvaraju, ili javnog umanjivanja štete koje se poslije pokaže netočnim.

Koliko je opasna kombinacija dark weba, umjetne inteligencije i sve uvjerljivijih internetskih prijevara? Postoji li realna mogućnost da će građanima uskoro biti gotovo nemoguće razlikovati stvarnu poruku ili poziv od kriminalne manipulacije?

- Ta je mogućnost posve stvarna i zato se više ne treba pouzdati u to kako poruka izgleda ili kako glas zvuči, nego samo u provjeru. Kombinacija je opasna jer spaja tri stvari koje su donedavno bile odvojene. Dark web daje sirovinu, odnosno točne podatke o osobi: ime, broj mobitela, gdje radi i s kim je u kontaktu. Umjetna inteligencija od toga složi uvjerljivu priču na besprijekornom hrvatskom, pa čak i glasom osobe koju žrtva poznaje. Za oponašanje nečijeg glasa dovoljna je kratka snimka s društvenih mreža. Organizirane skupine zatim to isto istodobno pokušavaju na tisućama ljudi. Rezultat su prijevare koje ne izgledaju kao prijevare. Roditelj dobije poziv u kojem "sin" u panici traži novac jer je doživio prometnu nesreću. Računovođa dobije videopoziv od "direktora" koji traži hitnu uplatu. Starija osoba razgovara sa "službenikom banke" koji zna njezin broj računa i posljednju uplatu. Žrtve nisu naivne, nego su prevaranti postali vrlo vješti. Rješenje zato nije u tome da ljudi postanu stručnjaci za prepoznavanje lažnih snimaka jer će ih uskoro biti gotovo nemoguće razlikovati od pravih. Rješenje su jednostavne navike. Kad netko traži novac, podatke ili da se nešto učini odmah, razgovor treba prekinuti i tu osobu nazvati na broj koji je otprije poznat. U obitelji se može dogovoriti tajna riječ koju zna samo uži krug. U tvrtkama se nijedna uplata ne smije izvršiti samo na temelju poziva ili poruke, ma koliko uvjerljivo zvučali. Najpouzdaniji znak opasnosti gotovo je uvijek isti: žurba i pritisak da se odluka donese odmah.

Kada biste danas morali savjetovati prosječnog građanina, vlasnika manje tvrtke i čelnika javne ustanove, koje biste im sigurnosne mjere izdvojili kao apsolutne prioritete? Što smatrate najvećom prijetnjom u godinama koje dolaze?

- Prioriteti su jednostavni, samo ih se treba držati: provjera prije povjerenja, priprema prije incidenta i odgovornost na vrhu. Prosječnom građaninu najvažnija je dodatna provjera prijave na svim važnim računima, a prije svega na e-pošti, jer tko uđe u nečiju e-poštu, može promijeniti lozinke za gotovo sve ostalo. Uz to dolaze različita lozinka za svaku uslugu, najbolje spremljena u upravitelju lozinki, redovito ažuriranje mobitela i računala te jedno pravilo za sve situacije: ako netko požuruje i traži novac ili podatke, razgovor se prekida i sve se provjerava samostalno, na broj ili kroz aplikaciju koja je otprije poznata. Vlasniku manje tvrtke prvi su prioritet sigurnosne kopije odvojene od mreže, uz barem jednu stvarnu provjeru da se iz njih sustav može vratiti. Zatim dodatna provjera prijave za sve zaposlenike, bez iznimke, pa ni za direktora, i pravilo da se nijedna promjena broja računa dobavljača ne prihvaća bez provjere telefonom, na poznati broj. Važan je i jasan dogovor s vanjskim informatičarom o tome tko što radi ako se nešto dogodi u petak navečer. Čelnik javne ustanove mora prihvatiti da je kibernetička sigurnost njegova osobna odgovornost, a ne samo posao informatičara. To znači iskreno sagledati stvarno stanje, imati plan za incidente i redovito ga uvježbavati, ulagati u ljude, a ne samo u opremu, te strože nadzirati dobavljače koji imaju pristup sustavima. Najveća prijetnja idućih godina bit će to što se više nitko neće moći pouzdati u ono što vidi i čuje, dok će napadi teći brže nego što ih ljudi mogu pratiti. Kad svaki prevarant može zvučati kao službenik banke, direktor ili nečije dijete, presudna neće biti tehnologija, nego navika provjeravanja. Tko tu naviku stekne na vrijeme, bit će korak ispred prevaranata.

Članak je objavljen uz financijsku potporu Agencije za medije iz Programa poticanja novinarske izvrsnosti