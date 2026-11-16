Umjetna inteligencija mijenja poslovanje: U Splitu se održava besplatna radionica na kojoj će poduzetnici naučiti kako iskoristiti AI

Kako umjetnu inteligenciju pretvoriti u konkretnu poslovnu prednost, automatizirati svakodnevne zadatke i pritom zaštititi vlastite ideje? Odgovore na ova pitanja poduzetnici će moći dobiti na besplatnoj radionici koja se 25. studenoga održava u Splitu. Prijave su otvorene još samo nekoliko dana!

Sveučilište u Splitu, uz potporu Splitsko-dalmatinske županije i Europske poduzetničke mreže (EEN), organizira „Inovacijski dan za MSP-ove: Primjena umjetne inteligencije u praksi i zaštita intelektualnog vlasništva u doba AI-a”.

Riječ je o besplatnoj poludnevnoj radionici i networking događaju namijenjenom mikro, malim i srednjim poduzetnicima, inovatorima, istraživačima i znanstvenicima.

Događaj će se održati u srijedu, 25. studenoga 2026. godine, na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.

Kako iskoristiti umjetnu inteligenciju u svakodnevnom poslovanju?

Poseban naglasak radionice bit će na praktičnim primjerima i alatima koje sudionici mogu odmah početi koristiti u vlastitom poslovanju.

Živko Krstić i Nika Jerković iz tvrtke Sparky kroz praktične demonstracije pokazat će kako učinkovito koristiti AI alate za automatizaciju zadataka, optimizaciju poslovnih procesa i razvoj novih poslovnih modela.

Sudionici će tako imati priliku upoznati konkretne mogućnosti umjetne inteligencije i načine na koje im ona može pomoći u svakodnevnom radu.

Što je s autorskim pravima i zaštitom ideja?

Uz praktičnu primjenu umjetne inteligencije, sve važnije pitanje postaje zaštita intelektualnog vlasništva.

O toj temi govorit će dr. sc. Ivana Vuka iz tvrtke Research and Innovation Services – RISE d.o.o.

Predstavit će smjernice za sigurno korištenje AI alata bez kršenja tuđih autorskih prava, ali i potencijalne izvore financiranja za razvoj i zaštitu inovacija.

Sudionicima će biti predstavljene i mogućnosti internacionalizacije poslovanja kroz Europsku poduzetničku mrežu, koja poduzetnicima pruža podršku pri povezivanju s međunarodnim partnerima.

Prilika za nova poznanstva i poslovne suradnje

Osim edukativnog dijela, organizatori su predvidjeli i vrijeme za međusobno upoznavanje, razmjenu iskustava i stvaranje novih poslovnih kontakata.

Networking dio programa započinje u 13 sati.

Radionica je otvorena poduzetnicima iz svih sektora, neovisno o tome koliko iskustva imaju s alatima umjetne inteligencije.

Za lakše praćenje praktičnih demonstracija preporučuje se ponijeti vlastito prijenosno računalo, no ono nije obvezno.

Sudjelovanje je besplatno, ali prijave imaju rok

Radionica će se održati 25. studenoga od 9:15 do 14 sati, u Vijećnici Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, na šestom katu zgrade na adresi Ruđera Boškovića 35.

Sudjelovanje je besplatno, a prijave se zaprimaju najkasnije do 20. studenoga 2026. godine.

Zainteresirani se mogu prijaviti putem online obrasca.

Više informacija o programu dostupno je na službenim stranicama Sveučilišta u Splitu.