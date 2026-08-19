Umjesto vatrometa - 25.000 eura Omišu! Solin povukao potez nakon katastrofalnog požara

Grad Solin uplatio je 25.000 eura pomoći Gradu Omišu za saniranje posljedica katastrofalnog požara koji je poharao Omiš i okolna mjesta. Dio novca osiguran je odustajanjem od vatrometa povodom Dana Grada, kao i preusmjeravanjem sredstava planiranih za druga protokolarna događanja.

Kako je objavljeno iz Solina, uplata je izvršena danas iz gradskog proračuna, nakon ranije najave da će se pomoći područjima pogođenima velikim požarom. Odluka je donesena u dogovoru s predsjednikom Gradskog vijeća Solina prof. dr. sc. Zdravkom Perkom, a u Gradu su odlučili da novac koji je bio predviđen za vatromet i dio protokolarnih aktivnosti ove godine bude usmjeren onima kojima je pomoć trenutačno najpotrebnija.

Financijska pomoć namijenjena je stanovnicima požarom pogođenih područja, među kojima su Lokva Rogoznica, Mimice, Medići, Stanići, Čelina i Nemira, kao i gradska četvrt Borak u Omišu. Iz Grada Solina pritom su naglasili kako uplaćenih 25.000 eura nije samo pomoć gradske uprave, već svih građana koji kroz poreze, komunalnu naknadu i druge obveze pune gradski proračun.

"Grad Solin i građani Solina stoje i dalje na raspolaganju za svaku vrstu pomoći građanima Omiša", poručeno je.

Ovim potezom Solin je tako sredstva prvotno namijenjena dijelu proslave i protokolarnih aktivnosti odlučio preusmjeriti prema susjednom gradu i stanovnicima koji se suočavaju s posljedicama razornog požara.