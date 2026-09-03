Umjesto vatrogasne vježbe - pogled u svemir. Mladi Žrnovčani otkrivali tajne noćnog neba

Najmlađi članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Žrnovnica proveli su večer na nešto drukčiji način – umjesto vatrogasnih vježbi, ovoga puta čekalo ih je putovanje kroz Sunčev sustav i promatranje noćnog neba.

Članovi pomlatka i mladeži DVD-a Žrnovnica u četvrtak, 3. rujna, posjetili su Zvjezdano selo Mosor, gdje su imali priliku pobliže upoznati svijet astronomije.

U posjetu je sudjelovalo ukupno 26 djece i mladih – 17 članova pomlatka i devetero članova mladeži. Pratili su ih roditelji, članovi DVD-a te voditelji pomlatka i mladeži, a po dolasku ih je dočekao tajnik Zvjezdanog sela Mosor Tomislav Nikolić.

Od Sunčeva sustava do pogleda kroz teleskop

Za mlade goste pripremljeno je predavanje o Sunčevu sustavu tijekom kojeg su doznali više o njegovim planetima i drugim nebeskim tijelima te njihovim glavnim obilježjima.

Teorija je potom ustupila mjesto onome što je najmlađima vjerojatno bilo i najzanimljivije – teleskopu i promatranju noćnog neba.

Predavanje i promatranje vodio je član Zvjezdanog sela Mosor Duje Barić, a posebnu pozornost privukao je pogled prema Albireu, poznatoj dvojnoj zvijezdi u zviježđu Labuda.

Bio je to tako susret dvaju naizgled različitih svjetova – vatrogastva i astronomije – koje je povezala znatiželja najmlađih.

Zvjezdano selo Mosor i DVD Žrnovnica surađuju već godinama, a ovakvi susreti nastavljaju tradiciju zajedničkih aktivnosti kojima se djecu i mlade potiče na druženje, upoznavanje prirode i zanimanje za znanost.