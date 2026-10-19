Umjesto na Bilicama, završio na slobodi: Nadomak Splita uhvaćen pijani vozač bez položenog ispita

Policijski službenici u Jesenicama zaustavili su 36-godišnjeg vozača koji je upravljao automobilom bez položenog vozačkog ispita i pod utjecajem alkohola. Iako je riječ o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja, sud ga je nakon privođenja pustio na slobodu.

U petak, 16. listopada 2026. godine, oko 1:15 sati policijski službenici postupali su prema 36-godišnjaku koji je upravljao osobnim automobilom u mjestu Jesenice.

Kontrolom je utvrđeno da muškarac nema položen vozački ispit, a alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1,05 promila.

Već kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola

Policijskom provjerom utvrđeno je da 36-godišnjak iza sebe ima niz prometnih prekršaja.

Naime, već je ranije pravomoćno kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, kao i zbog upravljanja vozilom unatoč izrečenim zabranama.

Iz policije ističu kako njegova dosadašnja prekršajna evidencija upućuje na izrazitu upornost u ponavljanju istih ili sličnih prekršaja.

Policija tražila zatvorsku kaznu, sud ga pustio

Zbog utvrđenih prekršaja 36-godišnjak je uhićen te uz optužni prijedlog priveden nadležnom sudu.

Policija je sudu predložila da mu se odredi zadržavanje te izrekne kazna zatvora u trajanju od 15 dana, uz novčanu kaznu i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija na šest mjeseci.

Međutim, sud je nakon postupanja odlučio pustiti 36-godišnjaka na slobodu.

Iz dostavljenih informacija nije poznato je li donesena konačna odluka o predloženim kaznama i zaštitnoj mjeri.