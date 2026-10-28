Umjesto na Bilicama, 30-godišnjak iz Splita slobodno šeta našim ulicama: Policija tražila 15 dana zatvora, sud odlučio drukčije

Splitska policija u utorak je zaustavila 30-godišnjeg vozača mopeda koji je, unatoč zabrani upravljanja vozilom, ponovno sjeo za upravljač. Utvrđen mu je niz prometnih prekršaja, a policija je za njega zatražila zatvorsku i novčanu kaznu.

Policijski službenici Druge policijske postaje Split u utorak, 27. listopada 2026. godine, oko 8.15 sati, u Mosorskoj ulici zaustavili su 30-godišnjaka koji je upravljao mopedom.

Tijekom kontrole utvrđeno je da muškarac ima zabranu upravljanja vozilima AM kategorije koja traje do studenoga 2026. godine, dok mu je vozačka dozvola istekla još u rujnu 2024. godine.

Osim toga, moped kojim je upravljao nije imao važeću prometnu dozvolu ni policu obveznog osiguranja.

Iste prekršaje počinio i prije dva mjeseca

Kako navode iz policije, 30-godišnjak je već u kolovozu ove godine sankcioniran zbog istih prometnih prekršaja, no to ga očito nije spriječilo da ponovno sjedne za upravljač mopeda.

Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja policijski službenici su ga uhitili te istoga dana priveli nadležnom sudu.

Policija je sudu predložila određivanje zadržavanja, izricanje kazne zatvora u trajanju od 15 dana, novčanu kaznu od 1.100 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima AM kategorije na tri mjeseca.

Sud ga pustio na slobodu

Unatoč policijskom prijedlogu, sud je nakon saslušanja 30-godišnjaka odlučio pustiti ga na slobodu.

Odluka o njegovoj odgovornosti za počinjene prometne prekršaje bit će donesena naknadno.