Umirovljenika šokirali pričom o teško ozlijeđenoj kćeri pa mu uzeli 10.000 eura

Policija provodi kriminalističko istraživanje zbog prijevare kojom je u četvrtak na području Kastva oštećen 83-godišnji hrvatski državljanin, priopćila je PU primorsko-goranska.
Oštećeni umirovljenik je na telefon zaprimio nekoliko poziva muškarca koji se predstavio kao liječnik njegove kćeri, rekavši da je teško stradala i da treba žurnu operaciju koja iznosi više tisuća eura.
Tijekom poziva lažni liječnik stranog naglaska je od oštećenoga zatražio da sakupi sav novac koji ima kod kuće, a po taj novac će doći njegov kolega. Ne sumnjajući u prijevaru oštećeni je nepoznatoj osobi tako predao ušteđevinu u iznosu od 10.000 eura.
Zbog pojave novih poziva lažnih liječnika ponovo pozivamo građane da budu vrlo oprezni u komunikaciji s nepoznatim osobama. Posebno se to odnosi na građane starije životne dobi čije članove obitelji, kao i njima bliske osobe, molimo da ih na to dodatno upozore.
Napominjemo kako počinitelji iskorištavaju početni šok i brigu za bližnje te ih zbog stjecanja protupravne imovinske koristi, lažnim prikazivanjem činjenica dovode u zabludu i potom materijalno oštete. Prevaranti uglavnom rade u paru, a karakterizira ih drskost u ponašanju, snalažljivost, odvažnost, autoritativni nastup, pričljivost, suosjećanje, brzina i upornost u nagovaranju.
"Ako zaprimite ovakve i slične pozive lažnih liječnika ili ipak postanete žrtva prijevare, odmah nazovite policiju na broj 192 i prijavite događaj", poručuje policija.