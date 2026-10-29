Umirovljenik preko oglasa prodavao četiri štenca, dobio kaznu veću od mirovine

Općinski sud u Bjelovaru nepravomoćno je kaznio 68-godišnjeg umirovljenika sa 660 eura jer je oglasio prodaju četiri štenca, a nije registrirao uzgoj kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji. Njegova mjesečna mirovina iznosi 600 eura, javlja Podravski.hr.

Prekršaj je, prema presudi, počinio između 10. studenoga 2025. i 16. siječnja 2026. Na ulazna vrata dvorišta postavio je natpis kojim je oglasio prodaju četiriju štenaca. Nakon prijave, Državni inspektorat utvrdio je da uzgoj nije registrirao pri nadležnom ministarstvu.

Umirovljenik je priznao prekršaj i rekao da nije znao da mora registrirati uzgoj. Ispričao je da živi sam i da je tada imao zdravstvenih problema. Zbog toga su mu skotna kujica i dolazak još četiriju štenaca predstavljali dodatnu obvezu, a bojao se da se o njima neće moći brinuti.

Štence nije prodao. Svi su ostali u njegovu domaćinstvu. Sudu je rekao da od mirovine od 600 eura jedva podmiruje osnovne životne potrebe i da ne može platiti visoku kaznu.

Sud je uzeo u obzir njegove prihode i imovinske prilike, to što dosad nije bio kažnjavan, priznanje prekršaja i njegov odnos prema vlastitom postupanju.

Za taj je prekršaj propisana kazna od 1.990,84 do 3.981,68 eura. Sud mu je, primjenom odredbe o ublažavanju kazne, izrekao 660 eura, dakle manje od zakonskog minimuma.