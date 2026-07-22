Umirovljenik osuđen zbog obiteljskog nasilja: sestri vikao da je 'golu odvlačio s redaljki', a bratu da je diler i kriminalac

Ivica B. (65) proglašen je krivim pred Prekršajnim sudom u Splitu zbog obiteljskog nasilja: sestri je vikao da je prostitutka i raspuštenica koju je 'golu odvlačio s redaljki', a bratu je kazao da je 'diler i kriminalac'! Sve to se odigravalo u kolovozu 2022. godine pred rodicama u uredu javne bilježnice u Splitu (!) tijekom ostavinskog postupka pa je nakon suđenja i ispitivanja svjedoka osuđen na 1.500 eura kazne (zapravo 1.539,82 eura, ali ova razlika mu se odbija jer je proveo nekoliko sati u policijskoj nadležnosti, lišen slobode) zbog prekršaja Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

Vrijeđanja i omalovažavanja

Sve je krenulo dok je Ivica B. govorio o rodoslovlju obitelji i kako se preziva jedna njihova rodica... Sestra je priskočila s informacijom o prezimenu (jer je u kontaktu s tom rodicom preko društvenih mreža), no to je izazvalo salvu vrijeđanja i omalovažavanja.

- Govorio joj je da šuti, da je raspuštenica kao i njena rodica, da se rastajala tri puta, da je prostitutka i da ju je on golu odvlačio s redaljki, a bratu je kazao da je diler i kriminalac, koji prodaje oružje. - kazivali su svjedoci i oštećenici tijekom suđenja. Brat je tada okupljenoj rodbini na ostavinskoj raspravi iza tete rekao i 'vidite kakav mi je brat i kako me sramoti, a moram ostati miran jer radim u MORH-u'.

Nije optuženom puno pomoglo niti što je u ovom postupku tvrdio kako njegova rođena sestra 'bestidno laže' što je neprimjeren način komuniciranja, pa ga je sutkinja unatoč njegovom negiranju navoda iz optužnice proglasila krivim za obiteljsko nasilje. Odmjerenom kaznom su uvažene olakotne okolnosti da je tada po uputi javne bilježnice mirno napustio ostavinsku raspravu te da nije bio prekršajno kažnjavan.