Umirovljenicima uskoro stiže 13. mirovina. Evo koliko bi mogli dobiti

Tekstilci, spremačice, ugostitelji, to su djelatnosti s najviše radnika na minimalcu. Svoj prijedlog kolika bi trebala biti minimalna plaća u 2027., poslodavci će socijalnim partnerima poslati idući tjedan.

"U Hrvatskoj trebamo bitu svjesni da je povećanje minimalne plaće zadnjih godina, u terminima kupovne moći, došlo na razinu koja je 20-30 posto viša u odnosu na istočno europske zemlje i mi smo se u tim terminima sasvim približili prosjeku Europske unije", objašnjava glavni ekonomist u Hrvatskoj udruzi poslodavaca Hrvoje Stojić.

U ovoj godini minimalna plaća je 1050 eura bruto. U odnosu na 2025. rasla je 80 eura. Prima je oko 74 tisuće radnika, što je šest posto zaposlenih. Sindikati podsjećaju da su još na proljetnom prosvjedu tražili da do 2028. minimalna plaća bude 1100 eura neto.

Sindikati predlažu 1250 bruto

"Iz tog razloga ćemo mi ispred naše sindikalne središnjice dati zahtjev da minimalna plaća poraste na 1250 eura bruto, što bi bilo oko 1000 eura neto. Isto tako zahtjev i za 2028. godinu", najavljuje glavni tajnik Sindikata graditeljstva Hrvatske Domagoj Ferdebar.

U Ministarstvu financija na ovu temu su bez komentara, dok u Ministarstvu rada poručuju da će pri odluci uzeti u obzir propisane parametre i preporuke Stručnog povjerenstva.

"O projekcijama u ovom trenutku nije moguće govoriti budući još nisu provedene službene konzultacije sa socijalnim partnerima koje se planiraju tijekom prve polovice ovoga mjeseca", kažu iz Ministarstva rada.

Poslodavci smatraju da usklađenje minimalca mora biti vezano uz inflaciju i produktivnost o čemu Stojić kaže: "Minimalna plaća je u većini slučajeva referentna točka po takozvanom sustavu harmonike. Mnoge druge plaće su vezane na tu referentnu razinu i ona utječe na rast gotovo svih plaća u poduzećima, pogotovo u onim djelatnostima koje su regulirane kolektivnim ugovorima".

Čeka se izračun dodatka na mirovinu

Do kraja listopada Vlada će odrediti i iznos godišnjeg dodatka na mirovinu. Lani je iznosio šest eura po godini staža.

Čelnica Sindikata umirovljenika, Višnja Stanišić za RTL Danas kaže da je Vlada lani odredila iznos bez konzultacija s njima. "Želimo da godišnji dodatak bude 80 posto aktualne vrijednosti mirovine. To je negdje 13 eura po godini staža. Neslužbene informacije su da bi moglo biti 8 eura što je ponižavajuće kao što je bilo onih 6 eura prošle godine", poručuje Višnja Stanišić.

U Ministarstvu rada pak poručuju da će odluku o godišnjem dodatku donijeti vodeći računa o fiskalnim mogućnostima državnog proračuna.