Umirovljenicima u prosincu stiže dodatak na mirovinu: Evo koliko će tko dobiti i što se sve računa u staž

Umirovljenici će u prosincu biti isplaćen godišnji dodatak na mirovinu, a ove će godine iznositi sedam eura za svaku punu godinu priznatog mirovinskog staža. Vlada je odluku donijela 21. listopada, čime je dodatak povećan u odnosu na prošlogodišnjih šest eura po godini staža.

Prema novoj računici, umirovljenik s 30 godina staža dobit će 210 eura, a onaj s 40 godina 280 eura. Prosječni dodatak trebao bi iznositi 208 eura, a za njegovu isplatu osigurano je 260 milijuna eura, piše Index.

Koliko ćete dobiti?

Dodatak se izračunava množenjem punih godina mirovinskog staža sa sedam eura. Primjerice, za 20 godina staža isplaćuje se 140 eura, za 25 godina 175 eura, za 35 godina 245 eura, a za 45 godina 315 eura.

Računaju se isključivo pune godine. Tako će osoba s 32 godine i osam mjeseci priznatog staža dobiti 224 eura, koliko pripada za 32 godine.

Iznos dodatka ne ovisi o visini mjesečne mirovine. Dvoje umirovljenika s jednakim brojem priznatih godina staža mogu dobiti isti dodatak čak i ako su im redovne mirovine različite.

Što se sve računa u staž?

Prema pravilima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), uzimaju se godine mirovinskog staža na temelju kojih je određena visina mirovine. Osim redovnog staža osiguranja, to može uključivati staž s povećanim trajanjem te poseban, pridodani i dodani staž.

Kod obiteljske mirovine dodatak se određuje prema stažu preminule osobe na temelju kojeg je mirovina izračunata.

Za korisnike invalidske mirovine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti u pravilu se uzima 40 godina staža, odnosno više ako imaju dulji stvarno navršeni staž. To znači da će dodatak u pravilu iznositi najmanje 280 eura.

Za mirovine koje nisu određene prema godinama mirovinskog staža propisan je obračun na temelju 15 godina, što ove godine znači 105 eura.

Tko ima pravo na dodatak i treba li podnijeti zahtjev?

Godišnji dodatak pripada korisnicima mirovina ostvarenih prema općim i posebnim propisima, uključujući korisnike starosnih, prijevremenih starosnih, invalidskih i obiteljskih mirovina.

Zahtjev nije potrebno podnositi. HZMO će dodatak obračunati i isplatiti automatski, bez donošenja posebnog rješenja. Isplata je predviđena za prosinac 2026., ali točan datum još nije objavljen.

Dodatak se ne oporezuje, zaštićen je od ovrhe i ne uračunava se u prihodovni cenzus za ostvarivanje prava na dopunsko zdravstveno osiguranje na teret države.

Je li to 13. mirovina i hoće li dodatak iduće godine rasti?

Iako se često naziva 13. mirovinom, ne radi se o još jednoj punoj mjesečnoj mirovini, nego o zasebnoj godišnjoj isplati. Pravo na dodatak trajno je uvedeno 2025. godine, ali Vlada svake godine ponovno određuje njegov iznos po godini staža.

Prema zakonu, odluku mora donijeti najkasnije do 31. listopada. Ovogodišnje povećanje sa šest na sedam eura zato ne znači da će dodatak automatski rasti i sljedeće godine. O njegovu iznosu za 2027. Vlada će ponovno odlučivati.