Umirovljenicima stižu mirovine za lipanj, evo kada mogu očekivati povećanje

Isplata mirovina za lipanj bit će u srijedu, 8. srpnja 2026. korisnicima računa u poslovnim bankama, obavijestio je danas Zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). Brojni umirovljenici isplatu dobiju unaprijed već od prvog dana u mjesecu, ovisno o banci u kojoj imaju račun.

Na usklađivanje mirovina treba čekati

S prvim danom srpnja mirovine se usklađuju prema promjenama indeksa potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće. Povećanje se isplaćuje obično u rujnu za kolovoz sa zaostacima za srpanj. Izračunali smo da će usklađivanje od 1. srpnja iznositi oko 5,4 posto, prema dosad poznatim podacima, a detaljan izračun možete pogledati ovdje. Na prosječnu mirovinu od 644,46 eura svih oko 1,2 milijuna umirovljenika riječ je o 34 do 35 eura rasta, piše Mirovina.hr.

Prosječna ukupna starosna mirovina za 530.200 korisnika prema općim propisima, bez međunarodnih ugovora, za svibanj iznosi 721,28 eura. Njen udio u prosječnoj neto plaći zaposlenih u Hrvatskoj za travanj (1.552 eura) iznosi 46,47 posto. Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO-u iznosi 879,17 eura, što čini udio u plaći od iznosi 56,65 posto.