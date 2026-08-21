Umirovljenicima stiže osjetno veća uplata

Srpanjsko usklađivanje mirovina s rastom plaća i troškova života donijet će povećanje prosječnih mirovina od približno 38 eura. Nakon što je Državni zavod za statistiku u petak objavio podatke o prosječnim plaćama za lipanj, poznati su svi parametri potrebni za izračun usklađivanja, piše Večernji list.

Povećanje od 5,38 posto znači da će prosječna mirovina od 711 eura biti veća za oko 38 eura. U taj prosjek nisu uključene mirovine koje se isplaćuju u inozemstvo, iako se i one usklađuju prema istim pravilima.

Kod usklađivanja se 85 posto povećanja uzima od parametra koji je više porastao, dok preostalih 15 posto čini parametar s manjim rastom. Bruto plaće u prvih šest mjeseci ove godine porasle su 5,9 posto u odnosu na drugo polugodište prošle godine, dok je inflacija dosegnula 2,49 posto. Kada se ti podaci primijene na formulu za usklađivanje, dobiva se povećanje mirovina od 5,38 posto. Konačnu odluku o tome treba donijeti Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Povećane mirovine bit će isplaćene u rujnu, a tada će biti isplaćena i razlika za srpanj. Zbog toga bi prosječna rujanska mirovina mogla biti oko 76 eura veća od one isplaćene u kolovozu, piše Večernji list.