Umirovljenici upozoravaju na nepravdu: "Mirovinski sustav kažnjava one koji su najviše uplaćivali!"

Blok umirovljenici zajedno (BUZ) ponovno je otvorio pitanje pravednosti hrvatskog mirovinskog sustava, posebno prava na dio mirovine preminulog bračnog partnera. U objavi upozoravaju na ograničenje prema kojem ukupna mirovinska primanja ne mogu prijeći 80 aktualnih vrijednosti mirovine te tvrde da takav model u pojedinim slučajevima stavlja u nepovoljniji položaj upravo umirovljenike s dugim radnim stažem i većim uplatama u sustav. BUZ pritom traži povećanje nasljednog dijela mirovine te ukidanje ili značajno podizanje postojećeg cenzusa.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Mirovinski sustav koji kažnjava one koji su najviše uplaćivali!?"

"Svi koji prate umirovljeničku scenu se sjećaju kako je prije uvođenja prava na dio mirovine preminulog partnera bilo govora o puno većem postotku od na kraju usvojenog. Čak je u jednom trenutku postojano i neformalni konsenzus umirovljeničkih udruga i stranaka da se u pregovorima sa Vladom ne pristaje na manje od 50% mirovine preminulog partnera.

Kako se ni jedan dogovor ili sporazum između umirovljeničkih udruga i ili stranaka nije poštovano tako se već ustaljena praksa nastavila i tada. Tadašnji predsjednik HSU-a Silvano Hrelja je iskoristio priliku za „političku trgovinu“ sa HDZ-om i uz prelazak u njihov tabor „dogovorio“ da to bude 27%, što su SUH i MUH kao i svaki puta do tada odmah podržali, i tu je priči po tom pitanju, i u tom trenutku, nažalost bio kraj, ali vjerujem da će nastavak uslijediti nakon slijedećih parlamentarnih izbora.

Za one koji možda ne prate problematiku treba naglasiti kako se spomenutih 27% kojeg živući partner može naslijediti uz svoju mirovinu ne odnosi na punu mirovinu preminulog već samo na dio koji bi se naslijedio u slučaju uzimanja obiteljske mirovine. Dakle radi se zapravo o 20,6% od pune mirovine preminulog partnera ili 27% od 77% koliko bi ista iznosila u slučaju odustajanja od svoje mirovine i uzimanja partnerove mirovine.

Ono što je dodatno razljutilo mnoge umirovljenike je određivanje cenzusa na 80 AVM preko kojeg ne može prijeći ukupan iznos mirovina, dakle pune osobne mirovine uz 27% mirovine preminulog partnera. Mada većina umirovljenika sa 27% mirovine preminulog partnera ne prelazi 80 AVM, treba naglasiti da ipak tisuće umirovljenika upravo radi cenzusa isto pravo ne može ostvariti, što naravno otvara pitanje pravednosti osmišljenog sustava.

Nepravda zbog preniskog cenzusa još više dolazi do izražaja u slučajevima kada živuća osoba bez dana radnog staža kroz obiteljsku mirovinu ne podliježe nikakvom cenzusu pa tako npr. udovica preminulog zastupnika može imati obiteljsku mirovinu i preko 2.000 eura dočim npr. osoba sa 40 godina staža uz mirovinu koja prelazi 80 AVM uopće ne može konzumirati pravo na 27% mirovine preminulog partnera koji je npr. isto tako radio i izdvajao za mirovinu 40 g.

Takav sustav očito nije ni pravedan ni logičan jer diskriminira upravo one koji su najviše uplaćivali u mirovinski sustav, dok u nekim slučajevima pogoduje onima koji u njega nisu uložili ništa ili vrlo malo. Blok umirovljenici zajedno (BUZ) je od početka bio čvrstog stava da nasljedni dio bude najmanje 50% dijela mirovine preminulog partnera, kao i da se cenzus od 80 AVM ukine ili se poveća na najmanje 1,5 prosječne plaće. U ovom trenutku 80 AVM iznosi cca 1.250 eura, a 1,5 prosječnih plaća iznosi cca 2.400 eura.

BUZ je kroz niz javnih nastupa ili priopćenja zagovarao i nekoliko drugačijih rješenja, poput onog da živući partner umjesto svoje može uzeti cijelu mirovinu preminulog partnera uz 27% svoje mirovine, ali nije bilo sluha niti volje da se bilo što mijenja, posebno ako je prijedlog bio u korist umirovljenika. Kako svaka nevolja prije ili kasnije prođe, tako će nadam se i ova sa HDZ-om i „predstavnicima“ umirovljenika koji su radi osobnih interesa sudjelovali u nikada većem siromašenju umirovljenika. BUZ od svojih rješenja i zahtjeva neće odustati niti će pristati na bilo kakvu političku trgovinu na štetu umirovljenika. Glavni nam je cilj i dalje da prosječne mirovine dovedemo iznad 60% prosječne plaće.

Svi koji su spremni na zajedničku borbu su dobro došli jer borba za dostojanstvenu starost nije borba samo BUZ-a, to je zajednička borba svih koji su spremni osobni interes podrediti općem, u ovom slučaju interesu umirovljenika.", poručuju.