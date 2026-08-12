Umalo tragedija u Omišu: Turistkinja pala preko ograde mosta, završila u rukama Hitne

Neugodna i potencijalno vrlo opasna nesreća dogodila se u Omišu, gdje je, prema informacijama objavljenima u jednoj omiškoj Facebook grupi, turistkinja pala preko ograde na mostu. Prema navodima iz objave, žena je prilikom pada zadobila ozbiljniju ozljedu, zbog čega je na mjesto događaja stigla hitna medicinska pomoć. Nakon pružene prve pomoći turistkinja je prevezena prema Splitu na daljnju medicinsku obradu.

U spomenutoj omiškoj Facebook grupi objavljena je i fotografija intervencije na kojoj se vidi vozilo hitne medicinske pomoći te osoba na nosilima. Autor objave naveo je kako je turistkinja pala "priko korniže na mostu", a prema istom izvoru zadobila je ozljedu zbog koje je bilo potrebno daljnje bolničko zbrinjavanje u Splitu. Srećom, prema informacijama kojima raspolažemo, cijeli događaj prošao je bez posljedica opasnih po život.

Oprez na prvom mjestu

Dovoljan je trenutak nepažnje, gubitak ravnoteže ili nespretan korak da dođe do ozbiljne nezgode. Upravo zato potreban je dodatan oprez, posebno na mjestima na kojima pad može završiti teškim ozljedama. U ovom slučaju najvažnije je da, unatoč ozbiljnosti situacije i ozljedama koje je turistkinja zadobila, njezin život nije bio ugrožen.