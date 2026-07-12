Ultraši bježali od kiše pa ih dočekale astronomske cijene taxija

Druga večer festivala ULTRA Europe protekla je mirno, bez većih sigurnosnih incidenata, pokazuju izvješća žurnih službi. Ipak, dio posjetitelja kući nije otišao s najboljim dojmovima.

Snažno nevrijeme koje je tijekom noći zahvatilo Split nakratko je prekinulo festivalsku atmosferu. Brojni posjetitelji utočište su tražili od kiše, a društvene mreže ubrzo su preplavile snimke mokrih partijanera koji su pokušavali što prije napustiti Park mladeži.

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Jedan od videa, objavljen na TikTok profilu @brziputopis, prikazuje posjetitelje kako po pljusku napuštaju festivalski prostor. No vremenske neprilike nisu bile jedini problem.

Nakon završetka programa mnogi su pokušali što prije doći do svog smještaja, no pritom ih je dočekalo neugodno iznenađenje. Zbog velike potražnje cijene vožnji putem aplikacije Uber u pojedinim su trenucima premašivale 100 eura.

"ULTRA loše nevrijeme sve ultraše potjeralo kući mokre ko miševe", stoji u opisu videa koji je u kratkom vremenu prikupio brojne reakcije korisnika društvenih mreža.

Unatoč pljusku i skupom prijevozu nakon završetka programa, većina posjetitelja nije dopustila da im kiša pokvari provod. Zabava je trajala gotovo do jutra, a plesalo se i pod kišobranima, kabanicama i na potpuno natopljenom festivalskom prostoru.