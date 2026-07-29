Ultramaraton „Brač 100K” traje do nedjelje, podržite akciju prikupljanja sredstava za oboljele od karcinoma

Inspiriran ljubavlju prema rodnom otoku, Stjepan Lukšić danas provodi šesti dan u moru. Cilj je oplivati čitav Brač, odnosno prijeći 100 kilometara u deset etapa. Impresivan ultramaraton „Brač 100K” do sad je najveći sportski pothvat rekreativca koji je prošle godine preplivao Brački kanal. Ovog je puta osobni izazov praćen i humanitarnim: želja mu je prikupiti sredstva za udrugu More snage Brač, koja pruža psihološku podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima.

„Šesti dan u moru zvuči puno ozbiljnije nego prvi, ali mogu reći da se čovjek ipak navikne – koliko god je moguće naviknuti se na to da svaki dan plivaš nekoliko sati. Tijelo sada već zna rutinu, zna što ga čeka, iako svaki novi izlazak iz mora podsjeti koliko je ovo velik izazov. Najvažnije je da motivacija nije nestala. Dapače, kako se bližim cilju, sve više osjećam zašto sam krenuo i kome je ova priča namijenjena”, poručuje Stjepan ususret novoj dionici.

Humanitarna dimenzija ultramaratona usmjerena je na udrugu More snage Brač, koja pruža psihološku podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima na području cijelog otoka. Prikupljena sredstva omogućit će financiranje psihoterapeuta za grupni rad s pacijentima i njihovim bližnjima, kako bi i otočani u najtežim trenucima imali dostupnu podršku i osjećaj da kroz svoju borbu ne moraju prolaziti sami.

Dok se Stjepan bori protiv valova na posljednjim kilometrima ka Supetru, svi građani pozvani su uključiti se u ovu inspirativnu priču. Uplatiti je moguće na račun koji je otvoren pri Društvu Crvenog križa Brač, Petra Jakšića 11, 21400 Supetar, OIB: 22045187327, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR9823600001503668356.

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