Ultra ima najoriginalniji ulaz na festival

Split je i službeno zakoračio u još jedan festivalski vikend. Počelo je 12. izdanje Ultra Europe, jednog od najvećih svjetskih festivala elektroničke glazbe, koji će tijekom sljedeća tri dana u Parku mladeži okupiti više od 150 tisuća posjetitelja iz više od 140 država.

Festival, koji se u Hrvatskoj održava od 2013. godine, ponovno je pretvorio Split u svjetsko središte elektroničke glazbe. Nakon završetka programa u Parku mladeži, festivalska će se atmosfera tradicionalno preseliti na otoke kroz program Destination Ultra, koji uključuje događanja na Braču i Visu.

Dok se prostor festivala iz sata u sat puni partijanerima iz cijelog svijeta, pažnju posjetitelja ove godine ne privlače samo impresivne pozornice i svjetlosni efekti.

Naime, jedan od najoriginalnijih detalja nalazi se već pri ulasku u festivalski prostor. Umjesto uobičajenog prolaza, dio posjetitelja odlučuje se za spuštanje niz veliki tobogan, koji je mnogima postao nezaobilazna atrakcija i mjesto za fotografiranje. Neki su ga iskoristili tek jednom, dok su se drugi na njega vraćali više puta, pretvarajući ulazak na festival u dodatnu dozu zabave.