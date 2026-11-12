ULTRA Europe za 13. izdanje i nezaboravno iskustvo pušta ulaznice u prodaju - prvi red pripada najvjernijim fanovima, po posebnoj cijeni i samo na ograničeno vrijeme

Prije samo četiri mjeseca Park mladeži ispratio je najveće izdanje festivala ULTRA Europe u njegovoj dosadašnjoj povijesti - rekordnih 140.000 posjetitelja kroz tri festivalska dana, more zastava iznad glavne pozornice i trenutke koji su svijetom obišli dok je još posljednja nota Festivala odzvanjala nad Splitom. Sada je vrijeme da se ta priča nastavi. Kao zahvalu hrvatskoj publici, koja iz godine u godinu Park mladeži pretvara u pozornicu zajedništva uz ostatak svijeta koji dolazi na Festival, organizatori danas otvaraju prvi, ograničeni kontingent ulaznica za 13. izdanje festivala, koje će se na Parku mladeži održati od 9. do 11. srpnja 2027. godine - i to po najatraktivnijoj cijeni dosad.

Riječ je o jedinstvenoj, vremenski ograničenoj ponudi koja traje samo dva tjedna. Trodnevna GA ulaznica po prvi put u povijesti festivala dostupna je po najpovoljnijoj cijeni - 99 € - dok je trodnevna VIP ulaznica dostupna po 299 €, a jednodnevna VIP po 109 €. Nakon isteka dvotjednog roka cijena GA ulaznica raste na 129 €, pa organizatori poručuju da je riječ o najpovoljnijem trenutku za kupnju ulaznica u cijeloj sezoni. Ulaznice su dostupne putem online sustava Entrio, a namijenjene su isključivo građanima Hrvatske te organizatori poručuju da bi, sudeći prema dosadašnjem interesu, ovaj kontingent mogao biti rasprodan i prije isteka dvotjednog roka.

„Ono što smo doživjeli u srpnju ove godine jednostavno nema presedana - rekordna posjećenost, a istovremeno najmirnije i najsigurnije izdanje dosad. To ne postižemo sami, nego zajedno s publikom koja svakog ljeta Festival ispuni energijom i pozitivom kakvu rijetko gdje doživite i od prvog do posljednjeg takta glazbe. Na Parku mladeži rame uz rame stoje ljudi iz cijelog svijeta, a takvo zajedništvo teško je pronaći bilo gdje drugdje. Posebice ističemo fanove koji se nekoliko godina zaredom vraćaju te one koji pune prve redove pozornica i dijele iskustvo u pravoj ULTRA zajednici. Zato prvu priliku za kupnju ulaznica za 2027. opet dajemo upravo njima, po cijeni koja vrijedi samo sljedeća dva tjedna. Ovo je naš način da kažemo hvala i da osiguramo da baš oni budu prvi ispred glavne pozornice sljedećeg ljeta“, izjavio je Joe Bašić - glavni organizator ULTRA Europe festivala.

REKORDNO IZDANJE KOJE SE PAMTI

Oni koji su bili na Parku mladeži ovoga ljeta znaju zašto se o 12. izdanju i dalje priča. Martin Garrix u Splitu je premijerno izveo otvaranje svog novog festivalskog nastupa pripremljenog za svjetsku turneju, dok je nastup Calvina Harrisa, uz publiku koja je u glas pjevala „We Found Love“, ostao urezan kao jedan od vrhunaca cijelog izdanja. Skok BUNT.-a među publiku postao je jedan od najviralnijih trenutaka festivalske sezone. Fisher je pak, svoj debitantski nastup na ULTRA Europe festivalu uz hit „Losing It“ koji je odjeknuo cijelim stadionom, priredio jedan od energetski najjačih nastupa cijelog izdanja.

Uz novu vatrenu instalaciju na krovu glavne pozornice i više od 600 dodatnih sekundi specijalnih efekata u odnosu na prethodnu godinu, 2026. je ponudila dosad najveću produkciju u povijesti festivala.

No ono što je ljeto 2026. zaista učinilo nezaboravnim nije bila samo produkcija, već publika. Tisuće ruku podignutih prema nebu, zastave iz cijelog svijeta i zajedničko pjevanje pretvorili su Park mladeži u jedan od najemotivnijih prizora u povijesti festivala, trenutak za pamćenje cijeli život. Upravo takva atmosfera, u kojoj se publika iz cijelog svijeta osjeća kao jedna, razlog je zašto se ULTRA Europe i dalje smatra jednim od najposebnijih festivalskih iskustava u Europi - a unatoč rekordnoj posjećenosti, 2026. je ostala i najsigurnije izdanje dosad.

SETOVI I NAKON FESTIVALA ŽIVE DALJE

Dojam koji je ULTRA Europe ostavila ovog ljeta ne blijedi ni mjesecima nakon posljednjeg vatrometa. Puni nastup Martina Garrixa s glavne pozornice Parka mladeži, objavljen na njegovom službenom YouTube kanalu, do danas je prikupio više od 1,2 milijuna pregleda, dok su i setovi Hardwella, Armina van Buurena, Johna Summita, Fishera i ostalih s ovogodišnjeg izdanja dostupni na njihovim službenim kanalima i nastavljaju privlačiti gledatelje iz cijelog svijeta. Zajedno s više od 8,4 milijuna impresija službenog livestreama i gotovo 16 milijuna pregleda na društvenim mrežama festivala ostvarenih tijekom samog događaja, ove brojke potvrđuju da Park mladeži odavno nije samo pozornica za tri dana u srpnju, već globalna platforma čiji doseg traje cijelu godinu.

SVIJET VEĆ RAČUNA DANE DO SPLITA

Organizatori očekuju da će interes za 13. izdanje nadmašiti i ovogodišnje rekorde. ULTRA Europe je posljednjih godina u Split doveo posjetitelje iz više od 140 zemalja svijeta, a međunarodna prodaja ulaznica, otvorena prije nekoliko dana, već pokazuje da najveći interes dolazi upravo s tržišta koja festivalu dugoročno donose najviše publike - SAD-a, Australije, Španjolske, Velike Britanije i Njemačke. Upravo ta tržišta, uz snažnu regionalnu bazu, već od prvih dana prodaje potvrđuju status ULTRA Europe kao jedne od vodećih svjetskih destinacijskih festivalskih pozornica. Ponosni partner festivala ULTRA Europe je Hrvatska turistička zajednica koja poziva na otkrivanje jedinstvenih doživljaja, vrhunske zabave i nezaboravnih trenutaka kakve može pružiti samo Hrvatska, destinacija s autentičnim spojem emocija, glazbe i prirodnih ljepota.

Rekordno ljeto 2026. tek je završilo, a pitanje koje si, dok posljednji dim vatrometa još lebdi nad Splitom, već postavlja cijela publika: tko dolazi 2027.?

USKORO STIŽE SLUŽBENI AFTERMOVIE 2026.

Za sve koji ove godine nisu uspjeli stići u Split, ali i za one koji žele ponovno proživjeti atmosferu Parka mladeži, uskoro stiže službeni aftermovie 12. izdanja. Kroz njega će fanovi diljem svijeta moći iz prve ruke osjetiti kako je zapravo izgledalo rekordno ljeto 2026. – od najvećih glazbenih trenutaka do atmosfere na stadionu kroz jednu od najinternacionalnije publike u festivalskoj industriji. Film će biti objavljen na službenom YouTube kanalu festivala.

Ograničeni kontingent ulaznica za 13. izdanje ULTRA Europe dostupan je isključivo putem sustava Entrio, i to samo sljedeća dva tjedna po navedenim cijenama. Sve informacije o festivalu dostupne su na službenoj stranici www.ultraeurope.com, kao i na Facebook, Instagram, Tik Tok profilima festivala.