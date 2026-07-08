Ultra Europe kreće ovog vikenda: Split očekuje više od 150 tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta

Još samo nekoliko dana dijeli Split od početka još jednog izdanja Ultra Europe festivala, jednog od najvećih svjetskih događaja elektroničke glazbe. Od 10. do 12. srpnja Park mladeži ponovno će postati središte svjetske EDM scene, a u grad bi tijekom tri festivalska dana trebalo stići više od 150.000 posjetitelja iz više od 140 država.

Posljednje pripreme ulaze u završnu fazu, a organizatori poručuju da je sve spremno za dosad jedno od najvećih izdanja festivala. Glavna pozornica već je postavljena, u Split pristižu izvođači i prvi posjetitelji, dok je većina regionalnih ulaznica rasprodana, a preostao je tek manji broj ulaznica za ostale kategorije.

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Na konferenciji za medije održanoj u Splitu organizatori su istaknuli kako će tijekom tri dana nastupiti više od 90 DJ-eva, među kojima su neka od najvećih svjetskih imena elektroničke glazbe. Cilj je, poručuju, ponovno ponuditi produkciju i program koji će Split svrstati među najvažnije festivalske destinacije na svijetu.

Velik naglasak i ove je godine stavljen na sigurnost. Organizatori su istaknuli kako u suradnji s Gradom Splitom, policijom, hitnim službama i ostalim institucijama provode opsežne pripreme kako bi festival protekao bez poteškoća. Posebno naglašavaju da je sigurnost posjetitelja i građana jedan od glavnih prioriteta.

Osim glazbenog dijela, Ultra Europe i ove godine donosi značajan turistički i gospodarski učinak. Festival tradicionalno puni hotelske i privatne smještajne kapacitete, a njegov promotivni doseg smatra se jednim od najvećih među svim događanjima koja se održavaju u Hrvatskoj. Turistički djelatnici ističu kako rezervacije za razdoblje Ultre počinju pristizati mjesecima unaprijed, dok brojni strani gosti nakon festivala nastavljaju odmor diljem Dalmacije.

Iz Turističke zajednice grada Splita pozvali su posjetitelje da, uz uživanje u glazbi, poštuju grad i njegove stanovnike te iskoriste priliku za upoznavanje bogate kulturne i povijesne baštine Splita.

Organizatori poručuju kako ovogodišnje izdanje donosi jedan od najjačih programa do sada te vjeruju da će Ultra Europe ponovno potvrditi status jednog od najvažnijih festivala elektroničke glazbe na svijetu. Split će tako ovog vikenda još jednom postati globalno središte elektroničke scene i domaćin desecima tisuća ljubitelja glazbe iz svih krajeva svijeta.