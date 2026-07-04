Uložio gotovo 12 tisuća dolara da Messi neće zabiti

Uoči utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između Argentine i Zelenortskih Otoka velik broj korisnika kladioničarskih platformi pokušao je zaraditi na različitim ishodima susreta.

Posebno se istaknula oklada jednog korisnika Polymarketa, koji je uložio 11.899 dolara na prognozu da Lionel Messi neće postići pogodak. Da je oklada prošla, isplata bi mu iznosila nešto više od 35.500 dolara.

Njegova je računica, međutim, propala već u 29. minuti. Messi je tada doveo Argentinu u vodstvo i tako poništio okladu vrijednu gotovo 12 tisuća dolara.

Tim pogotkom argentinski kapetan postao je prvi nogometaš s ukupno 20 pogodaka na svjetskim prvenstvima. Sedam ih je postigao na aktualnom turniru, jednako koliko i na Svjetskom prvenstvu 2022. godine.

🚨BREAKING: Someone put $12k on Messi NOT to score vs Cape Verde This pays out $35,551.24 on Polymarket pic.twitter.com/4VyHvBCdXw — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 3, 2026