Ulicama Sućurca jurili karići, pobjednici dobili punu kesu novaca

Već tradicionalno na blagdan Svetog Stjepana u Kaštel Sućurcu organizira se utrka karića pod nazivom "Mašokarić". U organizaciji OMK Adria ova manifestacija odvija se već 21. godinu i okuplja sve ljubitelje ove zaboravljene igre. Zvuk karića nekada se čuo u svakoj kali, a kako organizatori pojašnjavaju, u ovo blagdansko vrijeme žele oživjeti taj zvuk te izvući Sućurane na ulice. U 15 sati krenula je utrka karića, kojoj je prethodilo zagrijavanje i isprobavanje taktike koja je za ovu utrku, itekako, potrebna. Na Mašokarić se ove godine prijavilo manje ekipa nego inače, ali to nije umanjilo žar borbe. Potrebno je odvoziti etapu od Kule na Glavici, preko rive i Gojače pa ponovno natrag do Kule za što je potrebna iznimna fizička spretnost i kondicija.

"Ove godine prijavilo se 6 ekipa, ali je bilo puno djece koju smo nekako postavili na kraj da se slučajno ne ozlijede. Sponzor nam je kraft pivovara Familia s pivom znakovitog imena "Karet", i tvrtka Cemex. Blagdan je Svetog Stjepana pa smo donijeli kolača i sokova kako bi se ekipe i djeca zasladili. Nagrade ove godine su u centima, prije su bile u lipama, pa smo održali tu tradiciju gdje pobjednicima dajemo punu vreću kovanica", pojasnio nam je predsjednik OMK Adria Tonći Šiškov Zagor.

Prvo mjesto je 14 000 centi ili 140 eura, drugo mjesto 4 000 centi ili 40 eura, a treća utješna nagrada je 2000 centi ili simboličnih 20 eura. Uz novčanu nagradu nagrađene ekipe dobile su pehare, medalje i kraft pivo.

Prva ekipa koja je stigla na cilj nazvali su se "198" a činili su je Goran Beram i Matej Bilić Prcić.

- Nekad prije skoro dvadeset godina sam se natjecao, a danas sam tu s nećakom kako bi oživjeli duh nekih starih natjecanja. Najvažnije je dobro oslikati karet jer dizajn pobjeđuje, a taktika ovdje ne igra ulogu nego samo fizička spremnost. Novce ćemo, naravno, potrošiti da proslavimo pobjedu, kazao je Beram.

Za ovu ekipu ovo je prva pobjeda na Mašokariću, a kako kažu glavno da nema VAR-a.

-Ovdje je sve po sućuraški, ako ne možemo nikako onda ćemo pošteno, kroz smijeh pojašnjavaju.

Drugi su na cilj stigli ekipa 'A je to', u sastavu Ivan Škalic i Ivan Mišković.

- I prošle godine smo bili drugi, evo i ove godine smo drugi. Jako malo nam je falilo do pobjede pa se vidimo dogodine na prvom mjestu, pričaju nam.

Frzelini su ove godine podbacili pa su tako na trećem mjestu. Poznata ekipa u sastavu Luka Žuljević i Marin Kapetanović kažu kako se dogodine vraćaju na prvo mjesto.

U nastavku donosimo galeriju na linku.