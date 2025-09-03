Ulica Mejaši dobila stabla po prvi put u povijesti

Ulica Mejaši, glavna prometnica istoimenog splitskog kotara, ovih je dana dobila sasvim novu vizuru. Po prvi put u povijesti u toj su ulici zasađena stabla, što predstavlja završni korak u nizu komunalnih zahvata provedenih proteklih godina.

Kako podsjeća predsjednik Vijeća kotara Toni Piplica, prošle je godine nakon četiri desetljeća ulica dobila novi asfalt, a trenutno je u tijeku sanacija nogostupa, prvi put nakon trideset godina. Sadnjom stabala, traženih godinama od strane brojnih stanovnika, ulica je dodatno oplemenjena i dobila zeleniji izgled.

„Uz novi asfalt, novi nogostup i stabla, vizura Ulice Mejaši, žile kucavice našeg kotara, znatno je ljepša“, istaknuo je Piplica. Dodao je kako je s današnjom sadnjom broj stabala zasađenih u protekle dvije godine mandata ovog kotara premašio pedeset.

Stanovnici su izrazili zadovoljstvo jer je konačno realizirana njihova dugogodišnja inicijativa, a Mejaši su dobili i novu, ekološki vrijednu dimenziju.