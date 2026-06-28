Ulaznice za Hrvatsku otišle u nebo: Za Portugal se traže i više od 2.600 dolara, a nominalne cijene bile su višestruko niže

Hrvatska nogometna reprezentacija u novoj fazi Svjetskog prvenstva igrat će veliki dvoboj protiv Portugala, a navijače koji žele uživo pratiti Vatrene dočekale su iznimno visoke cijene ulaznica. Prema dostupnom prikazu platforme za prodaju ulaznica, susret Portugal – Hrvatska, odnosno Match 83 Svjetskog prvenstva, igra se u četvrtak, 2. srpnja u 19 sati po lokalnom vremenu, na stadionu BMO Field.

Najjeftinija prikazana ulaznica 1.781 dolar

Na fotografiji koja prikazuje aktualnu ponudu ulaznica vidi se da su karte sortirane od najniže prema najvišoj cijeni. Ipak, i najniža prikazana cijena mnogima će zvučati nestvarno. Za sektor Upper 214, red 33, jedna ulaznica s jasnim pogledom na teren nudi se po cijeni od 1.781 američki dolar, s uključenim naknadama.

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Odmah iza toga slijede ulaznice u sektorima Upper 232 i Upper 234, koje se nude po cijeni od 2.163 dolara po ulaznici. U prikazu se vidi i ponuda za sektor Upper 212, gdje cijena doseže 2.639 dolara. Na samoj platformi stoji i upozorenje: "Tickets are selling fast! Secure yours now.", odnosno da se ulaznice brzo prodaju.

Razlika između nominalne i tržišne cijene

Prema ranije dostupnim informacijama, nominalne cijene ulaznica za ovu fazu natjecanja bile su višestruko niže. Tako je za pojedine kategorije navedena nominalna cijena od 210 dolara za treću kategoriju, odnosno 545 dolara za prvu kategoriju.

No, aktualna ponuda na tržištu pokazuje sasvim drukčiju sliku. Cijene koje se sada prikazuju dosežu od 1.500 do više od 2.600 dolara, ovisno o sektoru, redu, dostupnosti i kategoriji ulaznice. Drugim riječima, navijači koji žele gledati Hrvatsku protiv Portugala uživo morat će, barem prema trenutno dostupnim ponudama, izdvojiti iznos koji višestruko premašuje prvotne nominalne cijene.

Hrvatska protiv Portugala za nastavak sna

Dvoboj Hrvatske i Portugala jedan je od najatraktivnijih susreta nove faze natjecanja. Riječ je o utakmici šesnaestine finala, a pobjednik ovog okršaja izborit će plasman u sljedeći krug Svjetskog prvenstva.

Interes navijača zato ne čudi. Hrvatska je još jednom izborila nokaut-fazu velikog natjecanja, a susret protiv Portugala donosi pravi nogometni spektakl i veliki ispit za Vatrene.

Fotografija s platforme za prodaju ulaznica pokazuje raspored stadiona po kategorijama, ali i konkretne cijene trenutno dostupnih karata. Najniža prikazana ulaznica iznosi 1.781 dolar, dok pojedine ponude prelaze 2.600 dolara.

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