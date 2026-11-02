Ulaz u Split postat će neprepoznatljiv: Stobrečko raskrižje dobit će nadvožnjak dug 190 metara, grade se i tri pothodnika!

Jedno od prometno najopterećenijih područja na istočnom ulazu u Split trebalo bi u budućnosti dobiti potpuno drukčiji izgled. Pokrenut je natječaj za izradu projektne dokumentacije spojne ceste Stobreč (DC8) – TTTS, koja bi trebala povezati postojeću Jadransku magistralu s budućim deniveliranim kružnim raskrižjem na trasi brze ceste prema Omišu.

Riječ je o infrastrukturnom zahvatu koji ne podrazumijeva samo izgradnju nove prometnice, nego i značajnu rekonstrukciju prometnih odnosa na području Stobreča, Šina i TTTS-a. Prema projektnom zadatku, potrebno je izraditi idejne, glavne i izvedbene projekte, provesti geodetska i geotehnička istraživanja te ishoditi lokacijsku i građevinske dozvole. Rok završetka ugovorenih projektantskih usluga iznosi 20 mjeseci od dana uvođenja u posao, što znači da se aktualni natječaj odnosi na pripremu dokumentacije i dozvola, a ne na početak samih građevinskih radova.

Nadvožnjak dug 190 metara prelazit će preko stobrečkog raskrižja

Jedan od najvažnijih dijelova planiranog zahvata svakako je izgradnja nadvožnjaka Stobreč, duljine približno 190 metara. Prema tehničkom opisu, nadvožnjak će biti smješten na prometnom kraku koji vodi prema budućem čvoru TTTS, a njegova je osnovna funkcija omogućiti prijelaz preko postojećeg raskrižja u Stobreču.

Nova prometnica prelazit će raskrižje pod kosim kutom, čime će se dio prometnih tokova moći odvojiti od prometa koji se odvija na postojećoj razini. Takvo rješenje predstavlja značajnu promjenu u odnosu na današnje stanje, u kojem se na ovom području susreću prometni tokovi iz smjera Splita, Stobreča, Podstrane i šireg istočnog dijela splitske aglomeracije.

Denivelacija, odnosno razdvajanje prometa na različitim visinskim razinama, trebala bi omogućiti učinkovitije povezivanje magistrale s budućom brzom cestom. Ipak, stvarni učinci na prometne gužve ovisit će o konačnom prometnom rješenju, kapacitetima okolnih raskrižja i dinamici izgradnje ostalih dijelova cestovne mreže.

Dva prometna kraka povezat će magistralu i TTTS

Prema noveliranom i dopunjenom idejnom rješenju iz svibnja 2017. godine, spojnu cestu čine tri projektne osi označene brojevima 53, 51 i 52. Os 53 odnosi se na dvokolničku cestu DC8 na području čvora TTTS, na poziciji današnjih prometnica Put Vrbovnika i Ulice 4. gardijske brigade.

Na nju se nadovezuju dva prometna kraka. Os 51, duljine približno 725 metara, pruža se prema sjeveru, odnosno prema budućem čvoru TTTS, a upravo je na tom dijelu planiran nadvožnjak Stobreč. Os 52, duljine približno 225 metara, predstavlja prometni krak u smjeru Splita.

Za oba kraka predviđene su prometne trake širine 3,25 metara, odnosno kolnik ukupne širine 6,5 metara. Iako se u nazivu projekta navodi duljina spojne ceste od približno 800 metara, projekt obuhvaća više zasebno označenih prometnih osi i pripadajućih objekata.

Tri nova pothodnika za pješake: Šine, Stobreč 1 i Stobreč 2

Osim cestovnih objekata, projekt uključuje i izgradnju triju pješačkih pothodnika, čija je svrha omogućiti sigurniji prijelaz pješaka ispod prometnica.

Predviđeni su sljedeći objekti:

Pothodnik Šine – duljine približno 22 metra, svijetlog otvora 4 × 2,8 metara, na osi 51.

– duljine približno 22 metra, svijetlog otvora 4 × 2,8 metara, na osi 51. Pothodnik Stobreč 1 – duljine približno 16 metara, svijetlog otvora 4 × 2,8 metara, na osi 52.

– duljine približno 16 metara, svijetlog otvora 4 × 2,8 metara, na osi 52. Pothodnik Stobreč 2 – duljine približno 12 metara, svijetlog otvora 3 × 3 metra, na osi 51.

Izgradnja pothodnika osobito je važna zbog očekivanog povećanja prometnog kapaciteta ovog područja. Međutim, tek će konačna projektna dokumentacija pokazati kako će biti riješeni pristupi pothodnicima, njihova pristupačnost osobama smanjene pokretljivosti, odvodnja oborinskih voda i povezivanje s postojećim pješačkim pravcima.

Novi rotor na TTTS-u neće biti običan kružni tok

Budući čvor TTTS zamišljen je kao denivelirano kružno raskrižje s četiri kraka, povezano s brzom cestom preko ulaznih i izlaznih rampi. Za razliku od klasičnog kružnog toka, ovdje će promet biti organiziran na više razina.

Trasa buduće brze ceste TTTS – Dugi Rat prolazit će u smjeru zapad – istok, iznad postojećih gradskih prometnica i samog kružnog raskrižja. Kružni tok služit će za povezivanje lokalnih prometnica i pristupnih rampi, dok će se glavni prometni tok buduće brze ceste odvijati na višoj razini.

Važno je naglasiti da je čvor TTTS projektno obrađivan kao zasebna faza u sklopu dokumentacije za dionicu TTTS – Dugi Rat sa spojnim cestama. U dokumentaciji se kao izrađivač ranijih projekata navodi zajednica projektanata koju zastupa splitski Geoprojekt d.d.

Što ovaj projekt znači za promet prema Omišu?

Spojna cesta Stobreč – TTTS važna je zato što predstavlja vezu između postojeće Jadranske magistrale i planirane nove prometne infrastrukture istočno od Splita. Buduća brza cesta prema Dugom Ratu i Omišu ne može ostvariti svoj puni prometni učinak bez odgovarajućih priključaka na postojeću cestovnu mrežu, a upravo je područje Stobreča jedna od ključnih točaka tog povezivanja.

Nova spojna cesta trebala bi omogućiti drukčiju raspodjelu vozila između magistrale, TTTS-a i buduće brze ceste. Za vozače koji svakodnevno putuju između Splita, Podstrane i Omiša to je posebno važno jer se na postojećoj magistrali, osobito tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih prometnih vršnih opterećenja te turističke sezone, stvaraju znatne kolone.

Ipak, sama izgradnja spojne ceste ne znači automatski nestanak prometnih gužvi. Njezin puni učinak ovisit će o realizaciji čvora TTTS i nastavka brze ceste prema istoku.

Dokumentacija i dozvole tek su prvi korak

Aktualni natječaj obuhvaća nekoliko važnih faza pripreme projekta. Uz izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, potrebno je obaviti geodetska i geotehnička istraživanja te ishoditi potrebne dozvole. Geotehnička istraživanja posebno su važna zbog planirane izgradnje nadvožnjaka i pothodnika, za koje je potrebno utvrditi uvjete temeljenja i karakteristike tla.

Predviđeni rok od 20 mjeseci počinje teći od uvođenja odabranog izvršitelja u posao, a ne nužno od dana objave natječaja. Zbog toga se na temelju sada dostupnih podataka još ne može pouzdano odrediti datum početka izgradnje, a projektni zadatak sam po sebi ne otkriva ni konačnu vrijednost budućih građevinskih radova.

Veliki zahvat koji će promijeniti izgled istočnog ulaza u Split

Izgradnja nadvožnjaka dugog gotovo 200 metara, triju pješačkih pothodnika i novih prometnih krakova značajno bi promijenila izgled prostora oko stobrečkog raskrižja. Riječ je o području na kojem se već danas isprepliću lokalni, gradski i tranzitni prometni tokovi, a koje bi u budućnosti trebalo postati važna pristupna točka brzoj cesti prema Omišu.

Otvorena ostaju pitanja vrijednosti radova, imovinskopravnih odnosa, eventualnih zahvata na okolnim zemljištima te načina regulacije prometa tijekom buduće gradnje. Najvažnije je, međutim, da se ovim natječajem pokreće konkretna projektantska faza jednog od ključnih prometnih spojeva na istočnom prilazu Splitu.

Hoće li i kada projekt prijeći iz faze dokumentacije u fazu izgradnje, ovisit će o ishođenju dozvola, osiguranju financiranja i provedbi budućih postupaka javne nabave za radove.