Ukrcajte se na najljepše putovanje kroz Nacionalni park Krka

Od Skradinskog buka preko Visovca do Roškoga slapa, brodski izleti otkrivaju rijeku Krku iz jedinstvene perspektive, koja prizore njezinih najvrjednijih prirodnih i kulturnopovijesnih lokaliteta čini nezaboravnim doživljajem.

Nacionalni park Krka u cijelom je svijetu prepoznatljiv po svojim raskošnim slapovima, ali oni koji ga upoznaju i izravno s rijeke otkriju jednu sasvim posebnu Krku, mirniju, tišu i još dojmljiviju.

Plovidba smaragdnom rijekom vodi pored sutoka i preko jezera, a onda kroz kanjon visokih litica, pokraj povijesnih lokaliteta i vidikovaca koji se s kopna ne mogu doživjeti na isti način, tako da se naizgled običan izlet pretvori u uzbudljivo putovanje kroz prirodu, geologiju i stoljeća ljudske povijesti.

Tradicija izletničke plovidbe Krkom traje više od stotinu godina. Danas Nacionalni park Krka nudi nekoliko brodskih ruta: od kratke panoramske vožnje do ušća Čikole i jezerskog vrela Torak i, najpopularnijeg, izleta do otoka Visovca pa sve do cjelodnevnog obilaska koji povezuje Skradinski buk, Visovac i Roški slap. Posjetitelji koji u Park dolaze vlastitim automobilom mogu se na Visovac uputiti i s dvaju pristaništa, Stinice i Remetić, a organizirani su i izleti elektrobrodom s Roškoga slapa prema Visovcu i izlet prema srednjovjekovnim utvrdama Nečven i Trošenj. Izleti traju od travnja do listopada, a karte se kupuju po dolasku u Park, najbolje u jutarnjim satima, kako biste što bolje iskoristili dan.

Među rutama posebno se ističe plovidba od Skradinskog buka do Visovca, otoka koji poput zelene oaze miruje usred Visovačkog jezera. Smješten u gotovo nestvarnom krajoliku, obrubljen visokim jablanima, Visovac već stoljećima privlači putnike, hodočasnike, umjetnike i fotografe. Na njemu se nalazi franjevački samostan s crkvom, čije zbirke čuvaju vrijedne umjetnine, rijetke knjige i povijesne dokumente koji svjedoče o burnoj prošlosti ovoga kraja. No ono što većina posjetitelja najduže pamti nije samo kulturna baština, nego i osjećaj mira koji vlada na otoku i pogled na njegovu savršenu siluetu dok mu se brod polako približava.

Za one koji žele doživjeti čaroliju srednjeg toka rijeke Krke najbolji izbor je četverosatni izlet od Skradinskog buka preko Visovca do Roškoga slapa. Nakon što napusti mirne vode Visovačkog jezera, brod uđe u jedan od najspektakularnijih dijelova cijelog toka Krke: uski kanjon Među gredama, geomorfološki fenomen u kojemu se rijeka probija između gotovo okomitih stijena. Na lijevoj obali skriva se zavjetna kapelica sv. Nikole, zaštitnika pomoraca, a u stijeni se nalazi i neobičan rasjed u kojemu svaki glas odjekuje trostrukom jekom. Visoko iznad kanjona uzdiže se vidikovac na mjestu nekadašnje srednjovjekovne utvrde Rogovo, dok se s druge strane na liticama naziru ostaci utvrde Kamičak. Upravo se na tom dijelu rijeke otvaraju neki od najljepših pogleda u cijelom Nacionalnom parku, prizori koji se mogu doživjeti samo s vode ili s poznate poučno-pješačke staze Stinice – Roški slap – Oziđana pećina, duge 8,5 km, koja kopnom prati ovu rutu.

Plovidba završava na Roškome slapu, jednom od najrazvedenijih i najromantičnijih slapova rijeke Krke. Tu se voda razlijeva preko niza sedrenih kaskada, poznatih kao Ogrlice, stvarajući bajkoviti krajolik ispunjen raznovrsnim živim svijetom. Posjetitelji imaju dovoljno vremena za šetnju među obnovljenim vodenicama i uz slapove i sjenovite rukavce rijeke, a oni željni aktivnijeg obilaska mogu dio vremena iskoristiti za uspon do Oziđane pećine ili uživati u pogledu na kanjon s nekog od obližnjih vidikovaca.

Plovidba Krkom nije tek prijevoz između dvije atrakcije: ona povezuje najvrjednije prirodne i kulturnopovijesne lokalitete Nacionalnog parka Krka u jedinstveni doživljaj tijekom kojega se izmjenjuju slapovi, jezero, samostan, kanjon, srednjovjekovne utvrde i stoljetne vodenice. Dok se krajolik polako mijenja pred očima putnika, postaje jasno zašto se upravo s površine rijeke najbolje sagledava ljepota Krke, njezin ritam, njezina tišina i njezina priča.

Detalje o izletima brodom možete naći na službenim mrežnim stranicama i društvenim mrežama Nacionalnog parka Krka.