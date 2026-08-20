Ukrao Čazmatransov autobus pa društvo iz birtije odvezao na piće

Predrag Kojadinović (58) nepravomoćno je na Općinskom sudu u Virovitici osuđen na godinu dana bezuvjetnog zatvora zbog neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari. Proglašen je krivim jer je u rujnu 2024. u Virovitici uzeo autobus Čazmatransa, provozao se, pokupio društvo iz ugostiteljskog objekta i odvezao ih na piće, nakon čega je vozilo naposljetku i ostavio, piše Podravski.hr.

Bizarna vožnja za piće

Prema presudi, Kojadinović je 21. rujna 2024. oko 22 sata došao u ugostiteljski objekt u Starom Gradcu. Ondje se predstavio kao vozač autobusa i nekolicini gostiju predložio da ih odveze na piće u obližnju Okrugljaču. Grupa je pristala, a Kojadinović je otišao po autobus koji je bio parkiran u prolazu iza crkve. U vozilo je ušao još u Virovitici, gdje je uočio da je ključ ostavljen u kontakt-bravi.

Sud je utvrdio da je upravo on upravljao autobusom marke MAN. Nakon dolaska u Okrugljaču, društvo je u tamošnjem lokalu popilo dvije runde pića i ponovno se ukrcalo u autobus za povratak. Vožnja je, međutim, ubrzo prekinuta. Prilikom kretanja unatrag, autobus je stražnjim dijelom skliznuo na kosinu kanala pa su putnici morali izaći i pomoći pri izvlačenju.

Svjedoci i pronađeni dokumenti

Nakon što je vozilo izvučeno traktorom, putnici su odbili nastaviti vožnju s Kojadinovićem jer je, prema iskazima svjedoka, bio u vidno alkoholiziranom stanju. Društvo je put nastavilo drugim vozilom, a Kojadinović je ponovno sjeo za upravljač i uputio se prema Podravskoj magistrali. Autobus je na kraju ostavio u Turnašici. Policija je sljedećeg dana u vozilu pronašla njegov mobitel, bankovnu karticu i osobne dokumente.

S upravljača, mjenjača i ručice pokazivača smjera uzeti su brisevi za DNA analizu, ali na njima nisu pronađeni iskoristivi otisci prstiju. Kojadinović je na sudu negirao da je uzeo i vozio autobus. Tvrdio je da pronađeni predmeti nisu dokaz jer ih je, prema njegovoj obrani, ostavio kod poznanika mjesecima ranije.

Smatrao je da ga je policija proglasila krivcem zbog njegove kriminalne prošlosti, ali sud mu nije povjerovao. Suci su ocijenili da su iskazi svjedoka vjerodostojni, kao i činjenica da su u autobusu pronađeni njegovi osobni predmeti.

"Ni po čemu nismo sumnjali"

Jedan od sudionika nesvakidašnje vožnje ispričao je detalje događaja. "Sjedio sam u kafiću i kod šanka započeo razgovor s nepoznatom osobom. Bio je to sijed muškarac koji je rekao da je od ‘iza Bilogore’ i predložio je meni i nekolicini drugih gostiju da nas autobusom odveze na piće u Okrugljaču. Rekao nam je da možemo s njim i drugi dan u Mariju Bistricu jer tamo mora ići po hodočasnike. Iz zezancije smo prihvatili i nas petero ušlo je u autobus", ispričao je. Opisao je i kako je došlo do nezgode.

"Krenuo je u rikverc, no autobus je stražnjim krajem nasjeo na kosinu kanala. Potom smo išli po obližnjim kućama tražiti nekoga da nas izvuče i našli smo čovjeka s traktorom. Kad smo vidjeli što se dogodilo i da je vozač vidno pijan, nismo se više htjeli voziti s njim", prisjetio se. Dodao je kako Kojadinovićev izgled nije odavao sumnju.

"Bio je odjeven u košulju i plavu vestu. Ni po čemu nismo mogli zaključiti da on nije vozač tog autobusa. Tek smo nakon nekoliko dana saznali da se radi o osobi koja ima fetiš na krađu i vožnju autobusa", rekao je svjedok.

Karijera duga četiri desetljeća

Autobus je u incidentu teško oštećen. Prema iskazima odgovornih osoba iz Čazmatransa, zabilježena su oštećenja stakala, blatobrana, bočne strane, vrata i kontakt-brave. Vozilo na kraju nije popravljeno, nego je rashodovano. Kojadinovićeva kriminalna karijera traje desetljećima i vezana je upravo uz autobuse. Prema medijskim napisima, prvi autobus ukrao je 1986. godine, nedugo nakon 18. rođendana.

Njegov motiv nikada nije bila prodaja ili zarada, a i sam je tvrdio da jednostavno voli voziti autobuse. U virovitičkoj presudi navodi se da je ranije osuđivan više od 50 puta, od čega se ističe 15 pravomoćnih osuda za neovlaštenu uporabu tuđe pokretne stvari. Još 2021. bio je osumnjičen za krađu Čazmatransova autobusa u Velikim Sredicama kod Bjelovara, a i tada je tvrdio da mu je sve namješteno zbog prošlosti.

Jedan medijski izvještaj iz 2024. navodi da je Kojadinović tijekom života ukrao najmanje 180 autobusa, kamiona i automobila, iako mu velik dio tih djela nikada nije dokazan.