UKRAO ALKOHOL PA PRIJETIO ZAPOSLENICI Policija ga uskoro pronašla

Šibenska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakom kojeg sumnjiči za razbojničku krađu počinjenu u trgovini u središtu Šibenika.

Prema informacijama Policijske uprave šibensko-kninske, incident se dogodio 16. rujna u poslijepodnevnim satima u Ulici Obala prvoboraca.

Policija sumnja da je zaposlenica trgovine zatekla 28-godišnjaka u krađi alkoholnog pića. Kako bi ukradenu robu zadržao za sebe, muškarac je, prema policijskim navodima, zaposlenici ozbiljno prijetio.

Nakon toga napustio je trgovinu i otišao u obližnji ugostiteljski objekt. Tamo je, kako navodi policija, narušavao javni red i mir glasnim i neartikuliranim vikanjem i galamom.

Policijski službenici ubrzo su ga pronašli, nakon čega je odveden u Opću bolnicu u Šibeniku gdje mu je pružena liječnička pomoć. Dan poslije, 17. rujna, priveden je u policijske prostorije radi kriminalističkog istraživanja.

Po završetku istrage 28-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Zbog narušavanja javnog reda i mira protiv njega će biti podnesen i optužni prijedlog.