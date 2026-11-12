Ukrali alat vrijedan 4.000 eura u Solinu, policija ih brzo pronašla: Jedan od njih nanizao je još cijeli niz prekršaja i završio u zatvoru!

Policijski službenici Policijske postaje Solin su nakon dva dana od događaja pronašli i uhitili dvojicu muškaraca koji su 07. studenog 2026.godine iz kombi vozila na području Solina otuđili alat.

Policijski službenici zaustavili su vozilo u kojem su se nalazila dvojica muškaraca. Vozilom je upravljao 32-godišnjak, a kao suvozač u vozilu se nalazio 26-godišnji muškarac. Obojica su uhićena i dovedena u policijsku postaju.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 7. studenog 2026.godine zajednički i dogovorno iz nezaključanog vozila parkiranog u Solinu otuđili alat vrijedan 4 tisuće eura (bušilice s punjačima, fen za tpo foliju, set brusilica i sitni alat). Također, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 32-godišnjak počinio još jednu krađu i to tijekom noći 13./14. listopada 2026.godine kada je u Solinu iz otvorene garaže otuđio trimer i visoko tlačni perač, ukupne vrijednosti 800 eura.

Tijekom pretrage kod 32-godišnjaka pronađen je amfetamin, a utvrđeno je i da je upravljao osobnim vozilom nakon što mu je ukinuta vozačka dozvola zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova, vozilu je isteklo važenje prometne dozvole i nije bilo osigurano, a odbio je zahtjev policijskih službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja obojica muškaraca su uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku, a nakon što ih je sudac istrage pustio na slobodu, 32- godišnjaka su policijski službenici u žurnom postupku odveli na sud. Predloženo je da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora.

Sud je 32-godišnjaku odredio zadržavanje, a nakon odluke suda isti predan je u zatvor.