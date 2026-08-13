Ukrajinka turistima: Ovo nemojte raditi u Hrvatskoj, posebno u Splitu i Dubrovniku

HRVATSKA je svake godine među najpopularnijim europskim ljetnim destinacijama, no neka pravila i navike koje su domaćima dobro poznate strane goste mogu iznenaditi. Na njih je upozorila Ukrajinka Alina, koja na Instagramu redovito objavljuje savjete za putovanja Europom.

U videu posvećenom Hrvatskoj izdvojila je tri stvari na koje bi turisti trebali obratiti pozornost tijekom odmora - prijavu boravka, korištenje taksija u turističkim gradovima i hodanje povijesnim jezgrama u kupaćim kostimima.

Prijava boravka u roku od 24 sata

Prvi savjet odnosio se na eVisitor, hrvatski sustav za prijavu i odjavu turista.

"Ne zaboravite na pravilo prijave u roku od 24 sata. Prema hrvatskom zakonu svaki turist mora biti prijavljen u nacionalni sustav eVisitor u roku od 24 sata od dolaska", poručila je.

Dodala je da će hotel ili registrirani privatni iznajmljivač zbog toga od gosta zatražiti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Ipak, ovdje treba napraviti važnu razliku. Turist doista mora biti prijavljen u eVisitor u propisanom roku, ali u hotelima i registriranom privatnom smještaju za prijavu je zadužen pružatelj smještaja. Potrebne podatke uzima iz osobne iskaznice, putovnice ili drugog identifikacijskog dokumenta, pa se gost u pravilu ne mora sam prijavljivati.

Upozorila na taksije u Splitu i Dubrovniku

Drugi savjet odnosio se na taksi prijevoz, temu koja tijekom turističke sezone redovito izaziva rasprave zbog visokih cijena pojedinih vožnji.

"Nemojte uzimati taksi izravno s ulice u Splitu ili Dubrovniku", savjetovala je Alina.

Posebno je upozorila na vozila koja čekaju u blizini trajektnih luka, autobusnih kolodvora i povijesnih jezgri, tvrdeći da turisti ondje mogu naići na vrlo visoke cijene.

Kao alternativu preporučila je Uber i Bolt, prvenstveno zato što putnik prije prihvaćanja vožnje može vidjeti procijenjenu cijenu.

Njezin savjet ipak nije riječ o službenom pravilu, već preporuci. Taksi prijevoznici sami određuju cijene svojih usluga, dok je kod vožnji ugovorenih putem aplikacija putniku unaprijed dostupna informacija o cijeni i planiranoj ruti.

"Nemojte hodati gradom u kupaćem kostimu"

Treći savjet namijenila je turistima koji s plaže odlaze izravno u restoran ili šetnju gradom.

"Nemojte nositi kupaće kostime unutar povijesnih gradskih jezgri", poručila je, spomenuvši Dubrovnik, Split i Hvar.

Objasnila je da odjeća koja je potpuno uobičajena na plaži ne mora biti prihvatljiva u povijesnoj jezgri te turistima preporučila da prije odlaska s plaže odjenu majicu, haljinu ili drugi komad odjeće.

Pravila pritom nisu jednaka u svim hrvatskim gradovima. U Dubrovniku je zabrana jasno propisana gradskom Odlukom o komunalnom redu, koja zabranjuje hodanje povijesnom jezgrom u kupaćem kostimu, bez odjeće ili dijela odjeće.

"Ne nosite dres Splita u Zagrebu"

Alinina objava privukla je brojne komentare ljudi koji dobro poznaju Hrvatsku. Dio njih upozorio ju je da neke stvari koje navodi nisu specifične samo za Hrvatsku.

"Mnoga od ovih pravila nisu samo hrvatska, nego postoje i drugdje u Europi", napisao je jedan pratitelj.

Drugi je turistima ponudio jednostavniji recept: "Ponašajte se kao lokalci i bit ćete dobro. Uzmite Uber ako vam se žuri ili autobus. Idite na tržnicu kao normalni ljudi i koristite zdrav razum."

Nisu izostali ni šaljivi prijedlozi. "Nemojte nositi dres Splita u Zagrebu", dodao je jedan pratitelj, dok je drugi turistima poručio: "Još jedna stvar. Ne spominjite Jugoslaviju."