Ukrajinac Artem ostaje u Riboli

Mladi ukrajinski reprezentativac Artem Riazanov produžio je ugovor i ostaje u ekipi Ribole i u idućoj sezoni. S impozantna dva metra na poziciji srednjeg blokera Artem je od dolaska u Kaštela na kraju prošlog ljeta s tek navšenih 18 godina pokazao se kao odlično pojačanje i u juniorskoj i seniorskoj vrsti. Kako je naglasio očito je predodređen za odbojku s obzirom da su u tom sportu i njegov otac i djed te izrazio zadovoljstvo što ostaje u kaštelanskoj ekipi

“Veselim se novoj postavi momčadi, postoji velika želja za igranjem u finalima. Nadam se da će ove sezone biti vrlo ujedinjena i jaka momčad, za mene je ovo vrlo dobra opcija za rast kao timskog igrača i razvoj individualnih kvaliteta. Imamo sve da započnemo vrlo dobre treninge i napravimo senzaciju ove sezone. Želim istaknuti dobar odnos između trenera i svih koji rade u ovom klubu, stvarno smo kao obitelj, a to se ne događa često. Ovo je vrlo lijep grad i dobra klima, što nam omogućuje brz mentalni oporavak nakon napornog trenažnog procesa, i mentalno i fizički. Hvala svim navijačima ovog kluba na podršci ove sezone, nećemo vas razočarati ni ubuduće“.

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I mi se veselimo nastavku suradnje i želimo ti puno uspjeha u karijeri i privatno – poručili su Artemu iz OK Ribola Kaštela.