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Ukradeni u Švedskoj, pronađeni u Šibeniku: Policija ušla u trag luksuznim gliserima

Policija je otkrila dva luksuzna glisera vrijedna 220 tisuća eura

Policijski službenici razotkrili su međunarodni slučaj krađe plovila nakon što su na području Šibenika pronađena dva skupocjena glisera ukradena u Švedskoj.

Naime, službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave šibensko-kninske, u suradnji s kolegama iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Postaje pomorske policije Split te Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije, 30. srpnja 2026. godine pronašli su dva glisera za kojima se tragalo zbog krađa počinjenih 2023. i 2025. godine u Švedskoj.

Provjerama je utvrđeno kako su na plovilima bile postavljene krivotvorene oznake, a ukupna vrijednost pronađenih glisera procjenjuje se na oko 220.000 eura.

Iz policije ističu kako je važnu ulogu u ovom slučaju imalo i znanje stečeno na međunarodnoj edukaciji o krađama plovila, održanoj u svibnju 2026. godine u Splitu.

Edukaciju je organizirao FRONTEX, dok je domaćin bilo Ravnateljstvo policije. Na njoj su sudjelovali policijski službenici iz više država Europske unije, kao i predstavnici hrvatske policije, carine i lučkih kapetanija.

Tijekom trodnevne edukacije stručnjaci iz Njemačke, specijalizirani za istrage krađa plovila, te predavači FRONTEX-a prenijeli su iskustva i znanja stečena višegodišnjim radom na ovom području.

Policija naglašava kako je upravo međunarodna suradnja bila ključna za uspješno pronalazak ukradenih glisera. Osim stečenog znanja, važni su bili i kontakti ostvareni tijekom edukacije, koji su pridonijeli rješavanju ovog slučaja.

Iz policije poručuju kako bi ovo mogao biti tek prvi u nizu sličnih slučajeva koji će se uspješno razriješiti nastavkom međunarodne suradnje.

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