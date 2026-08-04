Ukradeni u Švedskoj, pronađeni u Šibeniku: Policija ušla u trag luksuznim gliserima

Policijski službenici razotkrili su međunarodni slučaj krađe plovila nakon što su na području Šibenika pronađena dva skupocjena glisera ukradena u Švedskoj.

Naime, službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave šibensko-kninske, u suradnji s kolegama iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Postaje pomorske policije Split te Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije, 30. srpnja 2026. godine pronašli su dva glisera za kojima se tragalo zbog krađa počinjenih 2023. i 2025. godine u Švedskoj.

Provjerama je utvrđeno kako su na plovilima bile postavljene krivotvorene oznake, a ukupna vrijednost pronađenih glisera procjenjuje se na oko 220.000 eura.

Iz policije ističu kako je važnu ulogu u ovom slučaju imalo i znanje stečeno na međunarodnoj edukaciji o krađama plovila, održanoj u svibnju 2026. godine u Splitu.

Edukaciju je organizirao FRONTEX, dok je domaćin bilo Ravnateljstvo policije. Na njoj su sudjelovali policijski službenici iz više država Europske unije, kao i predstavnici hrvatske policije, carine i lučkih kapetanija.

Tijekom trodnevne edukacije stručnjaci iz Njemačke, specijalizirani za istrage krađa plovila, te predavači FRONTEX-a prenijeli su iskustva i znanja stečena višegodišnjim radom na ovom području.

Policija naglašava kako je upravo međunarodna suradnja bila ključna za uspješno pronalazak ukradenih glisera. Osim stečenog znanja, važni su bili i kontakti ostvareni tijekom edukacije, koji su pridonijeli rješavanju ovog slučaja.

Iz policije poručuju kako bi ovo mogao biti tek prvi u nizu sličnih slučajeva koji će se uspješno razriješiti nastavkom međunarodne suradnje.