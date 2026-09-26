Ukradeni romobil i novčanik, policija traga za počiniteljima

Na području Policijske uprave zadarske tijekom proteklog dana, 25./26. rujna, evidentirane su dvije krađe i kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Zabilježeno je i 11 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba ozlijeđena, izvijestila je policija.

Električni romobil u vlasništvu 42-godišnjaka ukraden je u četvrtak, 24. rujna, na zadarskom gradskom predjelu Jazine II. Nepoznati počinitelj vlasniku je prouzročio materijalnu štetu od više stotina eura.

Druga krađa dogodila se u petak, 25. rujna, na Poluotoku. Nepoznati počinitelj 53-godišnjem njemačkom državljaninu ukrao je novčanik s novcem i osobnim dokumentima. Materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura.

Protiv nepoznatih počinitelja policija podnosi kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te provodi izvide kako bi ih otkrila.

U istom izvještajnom razdoblju na području Policijske uprave zadarske evidentirano je 11 prometnih nesreća. Jedna osoba zadobila je ozljede koje zasad nisu okvalificirane.