Ukradeni parfemi vrijedni 1900 eura, nestala i torbica s novcem i dokumentima

Policijska uprava šibensko-kninska izvijestila je o nekoliko sigurnosnih događaja prijavljenih na šibenskom području, među kojima su dvije krađe i oštećenje tuđe stvari.

U jednom od slučajeva, koji se dogodio 12. kolovoza u Šibeniku, nepoznati počinitelj iz trgovine je otuđio više komada različitih parfema. Materijalna šteta procijenjena je na oko 1900 eura.

Druga krađa prijavljena je 19. rujna. Nepoznati počinitelj iz prostorija jedne tvrtke otuđio je 46-godišnjaku torbicu u kojoj su se nalazili novac i osobni dokumenti.

Istoga dana policiji je prijavljeno i oštećenje tuđe stvari. Nepoznati počinitelj na kući u vlasništvu 60-godišnjaka oštetio je ulazna vrata, prozor i tegle za cvijeće. Nastala materijalna šteta procjenjuje se na oko 600 eura.

Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide s ciljem njihova otkrivanja.