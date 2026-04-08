Ukraden kip Djevice Marije! Policija traži kradljivca

Između 2. i 3. travnja 2026. godine u mjestu Budrovac, nepoznati je počinitelj je iz otvora betonskog postolja križa koji se nalazi na otvorenom prostoru u Bilogorskoj ulici, otuđio kip vjerskog karaktera.

Kako doznaje epodravina riječ je o kipu Djevice Marije.

-  Nepoznati je počinitelj iz otvora betonskog postolja križa koji se nalazi na otvorenom prostoru u Bilogorskoj ulici, ukrao kip vjerskog karaktera – ističu u policiji i navode kako je time oštetio vlasnika za nekoliko stotina eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje.

