Uklonjeni svirači, a molitelji ostaju? Ružica Jakšić traži ista pravila za sve

Bivša županijska vijećnica SDP-a Ružica Jakšić oglasila se na svojoj Facebook stranici nakon što se duborvački gradonačelnik Mato Franković pohvalio da je komunalno redarstvo brzo reagiralo na sviranje uličnih svirača.

Jakšić je povukla paralelu s moliteljima na gradskim trgovima. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.

Ako je izvođenje glazbe na javnoj površini zabranjeno jer nema odobrenje grada, onda je potpuno legitimno postaviti isto pitanje za molitelje na trgovima.

U ovom slučaju, kako navodi Mato Franković, komunalno redarstvo je odmah reagiralo jer ulični svirači nisu imali dozvolu jedinice lokalne samouprave, iako se radilo o Badnjem danu, blagdanskom vremenu i nenasilnom činu.

Molitelji na trgovima, međutim: nemaju dozvolu grada za korištenje javne površine, imaju isključivo prijavu policiji o okupljanju, što nije isto što i odobrenje grada.

Redovito zauzimaju trgove, simbolična i frekventna mjesta, mjesecima i godinama, i što je najvažnije, odašilju mizogine i protu ustavne poruke. Ženama je na toj zauzetoj gradskoj površini zabranjeno biti.

Ako je pravilo da se javna površina ne smije koristiti bez prethodnog odobrenja grada, onda to pravilo mora vrijediti za sve: i za trubače i za svirače i za molitelje.

U suprotnom, ne radi se o komunalnom redu, nego o selektivnoj primjeni propisa, gdje se jedne uklanja odmah, a drugima se godinama tolerira prisutnost, iako krše iste gradske odluke.

Zakon ili vrijedi za sve ili više nije zakon, nego politička poruka.