Uklonjeni kiosci u centru Splita: “Sad još urediti i ozeleniti...”

Uklanjanje ilegalnih kioska u Čulićevim dvorima krenulo je u srijedu. Po Rješenju Građevinske inspekcije krenulo se u rušenje kioska, a cijeli proces pokrenula je prethodna gradska vlast.
Nakon mnogo godina u kojima je ovaj dio grada bio izložen prljavštini i neredu, napokon, Čulića dvori dobivaju svoju zasluženu vizuru.
FOTO Čulića dvori dobivaju novi izgled: Počelo uklanjanje ilegalnih kioska
Danas je na svom Facebook profilu novi izgled ovog dijela grada podijelio i bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević.
"Diši, Splite. Sad još to lipo urediti i malo ozeleniti i [bombon]", napisao je uz sliku prije i poslije.
