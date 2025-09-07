Uklonjeni kiosci u centru Splita: “Sad još urediti i ozeleniti...”

Uklanjanje ilegalnih kioska u Čulićevim dvorima krenulo je u srijedu. Po Rješenju Građevinske inspekcije krenulo se u rušenje kioska, a cijeli proces pokrenula je prethodna gradska vlast.

Nakon mnogo godina u kojima je ovaj dio grada bio izložen prljavštini i neredu, napokon, Čulića dvori dobivaju svoju zasluženu vizuru.

Danas je na svom Facebook profilu novi izgled ovog dijela grada podijelio i bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević.

"Diši, Splite. Sad još to lipo urediti i malo ozeleniti i [bombon]", napisao je uz sliku prije i poslije.