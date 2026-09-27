Uklonili tri stabla u Splitu, građani tražili odgovore. Parkovi i nasadi: "Broj stabala će se udvostručiti"

Uklanjanje triju stabala javora u sklopu sanacije trgova na adresi Doverska 2–18 potaknulo je niz komentara i pitanja građana. Tim su se povodom oglasili Parkovi i nasadi, poručivši da stabla nisu uklonjena bez razloga te da cilj radova nije smanjenje zelenila na toj lokaciji. Prema njihovu obrazloženju, korijenov sustav javora tijekom godina značajno je izdignuo i oštetio okolne asfaltne površine, dok su na krošnjama zabilježeni sušenje i učestali lomovi grana.

Intervenirali zbog suhih i slomljenih grana

Iz Parkova i nasada navode da su i prije aktualnih radova zaprimali brojne pozive građana zbog stanja grana. Njihove su ekipe, ističu, u više navrata izlazile na teren i uklanjale suhe i slomljene grane radi sigurnosti prolaznika i korisnika prostora. "Stabla nisu uklonjena bez razloga niti je cilj zahvata smanjenje zelenila na ovoj lokaciji", poručuju. Objašnjavaju i zašto je uklanjanje stabala i panjeva provedeno upravo sada. Kako Grad Split provodi cjelovitu sanaciju trgova, taj je zahvat uklopljen u aktualnu fazu radova. Naknadno uklanjanje, navode, zahtijevalo bi ponovno razbijanje obnovljenih površina i ulazak teške mehanizacije u već uređen prostor.

Umjesto triju javora planiraju dvije lipe i četiri murve

Na mjestu uklonjenih javora planirana je sadnja dviju lipa i četiriju murvi, čime bi se broj stabala na toj lokaciji povećao s tri na šest. "Dakle, ovom intervencijom broj stabala na lokaciji neće se smanjiti, već će se udvostručiti", ističu iz Parkova i nasada.

U objavi navode da razumiju zabrinutost građana zbog uklanjanja odraslih stabala, osobito u gradu u kojem su hlad i kvalitetno zelenilo iznimno važni. "Upravo zato želimo naglasiti da je cilj ovog zahvata dugoročno urediti prostor, povećati broj stabala te osigurati uvjete u kojima će se nova stabla moći kvalitetno razvijati", poručuju.

Građanima su zahvalili na razumijevanju i brizi za gradsko zelenilo. Točan termin sadnje novih stabala u objavi nije naveden.