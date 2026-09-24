Uklonili ležeće policajce, a stigla kamera. Vozače u Zagori čeka nova kontrola

Vozače koji svakodnevno prolaze područjem Općine Muć dočekale su dvije nove kamere za nadzor brzine. Postavljene su u Donjem Muću i Sutini, a cilj je, poručuju iz Općine, povećati sigurnost na prometnicama.

Nova kamera u Donjem Muću stigla je nakon uklanjanja većeg broja uspornika, odnosno ležećih policajaca, koji su se nalazili u središtu mjesta. Vozače na ograničenje brzine dodatno upozorava postavljena prometna signalizacija.

Iz Općine Muć navode kako su sami financirali nabavu dvaju radara, dok su lokacije određene u suradnji s Policijskom upravom splitsko-dalmatinskom.

„Cilj postavljanja radara je povećati sigurnost svih sudionika u prometu, a posebno naše djece i mještana koji svakodnevno koriste ove prometnice“, poručili su iz Općine.