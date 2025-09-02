Uključite se u akciju: Split prikuplja sukulente za Dan prevencije suicida

Udruga Feniks Split i ove godine organizira obilježavanje Svjetskog dana prevencije suicida, koji se održava 14. rujna. U sklopu akcije građani se pozivaju da doniraju sukulente, biljke koje simboliziraju otpornost i nadu kako bi svaka od njih bila posvećena jednoj osobi koja je prošle godine u Hrvatskoj izgubila život zbog suicida.

Prema podacima, u 2023. godini u našoj zemlji ugašeno je 507 života na ovaj način, a upravo toliki broj sukulenata udruga želi prikupiti. Cvijeće će se u nedjelju dijeliti građanima u znak sjećanja na preminule, ali i kao poruku podrške onima koji se bore s teškoćama.

„Sukulenti su simbol snage i izdržljivosti. Rastu i opstaju i u najtežim uvjetima, na kamenu ili šaci zemlje. Upravo to želimo prenijeti – poruku da svako ljudsko biće u Splitu osjeti da nije samo i da postoji nada u najtežim trenucima“, poručuju iz Udruge Feniks.

Građani se mole da doniraju biljčice s korijenom, ali nije nužno da budu posađene u posudici – mogu se donijeti i u kartonskom tuljcu ili omotane u papir. Nije ih potrebno zalijevati, a najkasnije do petka, 12. rujna, trebalo bi prikupiti točno 507 primjeraka.

Donacije se zaprimaju na adresi:

Marina Vidović (Udruga Feniks Split), Smiljanićeva 31, 21000 Split.

Za one koji žele sudjelovati, a nemaju prijevoz, udruga je osigurala pomoć volontera. Potrebno je javiti se na e-mail: udruga.feniks.st@gmail.com

ili kontaktirati Ivanu na broj 098/922 9947.

Građani koji nemaju sukulente, ali žele podržati akciju, mogu to učiniti i financijskom donacijom na IBAN: HR8124840081135155359 (opis: „donacija“ ili „donacija za dan prevencije suicida“).

„Ni jedan cvijet nije premalen. Svaka donacija vrijedna je i svaki sukulent postaje podsjetnik da Split ne zaboravlja – ni izgubljene živote, ni bol, ali ni snagu za promjenu“, poručuju iz udruge.