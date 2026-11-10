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Uklanja se 11 vjetroturbina u Dalmaciji, stižu tri golema agregata s rotorima promjera čak 160 metara

Vjetroelektrana Orlice kod Grebaštice trebala bi proći temeljitu modernizaciju kojom bi joj se instalirana snaga povećala s 9,6 na približno 18 megavata
vjetar vejtro turbina

Na šibenskom području priprema se veliki energetski zahvat koji bi mogao znatno promijeniti izgled postojećeg vjetroparka na brdima iznad Grebaštice. Prema dokumentaciji Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, planirana je temeljita modernizacija vjetroelektrane Orlice, jedne od starijih elektrana na vjetar u ovom dijelu Dalmacije.

Umjesto sadašnjih 11 vjetroagregata, projektom je predviđena izgradnja najviše tri nova, znatno veća i snažnija uređaja. Njihova pojedinačna snaga iznosila bi približno šest megavata, čime bi se ukupna instalirana snaga postrojenja povećala s dosadašnjih 9,6 na približno 18 megavata.

Tri nove turbine bit će znatno veće od postojećih

Vjetroelektrana Orlice puštena je u pogon 2009. godine. Sadašnjih jedanaest agregata ima stupove visoke 50 metara, a rotori su im promjera 44 odnosno 48 metara, ovisno o tipu uređaja.

Planiranom modernizacijom taj bi se odnos znatno promijenio. Novi vjetroagregati imali bi stupove visoke do 120 metara i rotore promjera do 160 metara, što znači da bi bili znatno uočljiviji u prostoru od postojećih turbina.

Iako bi se broj vjetroagregata smanjio gotovo četiri puta, ukupna instalirana snaga elektrane povećala bi se za približno 87,5 posto. Riječ je o primjeru modernizacije postojećih vjetroelektrana u kojoj novija tehnologija omogućuje veću snagu uz manji broj proizvodnih jedinica.

Stižu i baterijski spremnici energije

Posebno zanimljiv dio zahvata jest planirana izgradnja četiriju baterijskih spremnika. U dokumentaciji Ministarstva navedena je vrijednost do 10 MW, pri čemu taj podatak označava snagu, dok energijski kapacitet izražen u MWh nije naveden u sažetoj informaciji.

Baterijski sustavi mogu omogućiti fleksibilniji rad energetskih postrojenja jer se električna energija može pohraniti i koristiti u razdobljima kada je proizvodnja iz vjetra slabija ili kada to zahtijevaju uvjeti elektroenergetskog sustava.

Projekt predviđa i izgradnju novih temelja te radnih platoa dimenzija 70 puta 40 metara, kao i rekonstrukciju i proširenje dijela postojećih pristupnih putova potrebnih za dopremu velikih konstrukcijskih elemenata.

Dio postojećih putova vratit će se prirodi

Uz izgradnju novih agregata planirana je i rekultivacija približno 1.500 metara prometnica koje nakon modernizacije više neće biti potrebne. Na tim bi se dijelovima trebalo provesti vraćanje prostora u prvobitno stanje, uključujući obnovu autohtone vegetacije.

Nositelj projekta je tvrtka Vjetroelektrana Orlice d.o.o., a elaborat zaštite okoliša izradila je splitska tvrtka Zeleni servis. Zahvat se planira na području Grada Šibenika, u naseljima Grebaštica i Podine.

Ministarstvo još odlučuje o okolišnim uvjetima

Važno je naglasiti da projekt još nije dobio konačno zeleno svjetlo za realizaciju. Ministarstvo je 5. studenoga 2026. objavilo informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Tijekom postupka nadležna tijela i zainteresirana javnost mogu dati mišljenja o mogućim utjecajima na okoliš. Tek nakon razmatranja dokumentacije Ministarstvo će odlučiti je li potrebno provesti dodatnu procjenu utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Orlice su tako pred velikom tehnološkom promjenom, ali konačan opseg i uvjeti modernizacije ovisit će o ishodu službenih postupaka.

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