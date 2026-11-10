Uklanja se 11 vjetroturbina u Dalmaciji, stižu tri golema agregata s rotorima promjera čak 160 metara

Na šibenskom području priprema se veliki energetski zahvat koji bi mogao znatno promijeniti izgled postojećeg vjetroparka na brdima iznad Grebaštice. Prema dokumentaciji Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, planirana je temeljita modernizacija vjetroelektrane Orlice, jedne od starijih elektrana na vjetar u ovom dijelu Dalmacije.

Umjesto sadašnjih 11 vjetroagregata, projektom je predviđena izgradnja najviše tri nova, znatno veća i snažnija uređaja. Njihova pojedinačna snaga iznosila bi približno šest megavata, čime bi se ukupna instalirana snaga postrojenja povećala s dosadašnjih 9,6 na približno 18 megavata.

Tri nove turbine bit će znatno veće od postojećih

Vjetroelektrana Orlice puštena je u pogon 2009. godine. Sadašnjih jedanaest agregata ima stupove visoke 50 metara, a rotori su im promjera 44 odnosno 48 metara, ovisno o tipu uređaja.

Planiranom modernizacijom taj bi se odnos znatno promijenio. Novi vjetroagregati imali bi stupove visoke do 120 metara i rotore promjera do 160 metara, što znači da bi bili znatno uočljiviji u prostoru od postojećih turbina.

Iako bi se broj vjetroagregata smanjio gotovo četiri puta, ukupna instalirana snaga elektrane povećala bi se za približno 87,5 posto. Riječ je o primjeru modernizacije postojećih vjetroelektrana u kojoj novija tehnologija omogućuje veću snagu uz manji broj proizvodnih jedinica.

Stižu i baterijski spremnici energije

Posebno zanimljiv dio zahvata jest planirana izgradnja četiriju baterijskih spremnika. U dokumentaciji Ministarstva navedena je vrijednost do 10 MW, pri čemu taj podatak označava snagu, dok energijski kapacitet izražen u MWh nije naveden u sažetoj informaciji.

Baterijski sustavi mogu omogućiti fleksibilniji rad energetskih postrojenja jer se električna energija može pohraniti i koristiti u razdobljima kada je proizvodnja iz vjetra slabija ili kada to zahtijevaju uvjeti elektroenergetskog sustava.

Projekt predviđa i izgradnju novih temelja te radnih platoa dimenzija 70 puta 40 metara, kao i rekonstrukciju i proširenje dijela postojećih pristupnih putova potrebnih za dopremu velikih konstrukcijskih elemenata.

Dio postojećih putova vratit će se prirodi

Uz izgradnju novih agregata planirana je i rekultivacija približno 1.500 metara prometnica koje nakon modernizacije više neće biti potrebne. Na tim bi se dijelovima trebalo provesti vraćanje prostora u prvobitno stanje, uključujući obnovu autohtone vegetacije.

Nositelj projekta je tvrtka Vjetroelektrana Orlice d.o.o., a elaborat zaštite okoliša izradila je splitska tvrtka Zeleni servis. Zahvat se planira na području Grada Šibenika, u naseljima Grebaštica i Podine.

Ministarstvo još odlučuje o okolišnim uvjetima

Važno je naglasiti da projekt još nije dobio konačno zeleno svjetlo za realizaciju. Ministarstvo je 5. studenoga 2026. objavilo informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Tijekom postupka nadležna tijela i zainteresirana javnost mogu dati mišljenja o mogućim utjecajima na okoliš. Tek nakon razmatranja dokumentacije Ministarstvo će odlučiti je li potrebno provesti dodatnu procjenu utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Orlice su tako pred velikom tehnološkom promjenom, ali konačan opseg i uvjeti modernizacije ovisit će o ishodu službenih postupaka.