Ujutro otpisan, navečer Hajdukov: Kako je Hajduk u zadnji tren doveo Carlosa Martína?

Hajduk je u završnim satima prijelaznog roka uspio realizirati dolazak Carlosa Martína, i to nakon raspleta koji je još samo nekoliko dana ranije izgledao potpuno nezamislivo. Španjolski ofenzivac bio je praktički otpisan kao opcija za Poljud, no okolnosti su se u samo nekoliko sati dramatično promijenile i otvorile Splićanima put prema transferu, prenosi Večernji.

Martín je na Poljud stigao kao igrač koji bi prvenstveno trebao pokrivati poziciju desnog krila. Veliki plus za Hajduk pritom je njegova fizička spremnost. Nije u Split došao nakon dugog izbivanja s terena, već je cijele pripreme odradio s Atlético Madridom, a nedugo prije transfera imao je i konkretnu natjecateljsku minutažu.

Španjolac je samo dva tjedna prije dolaska u Hajduk bio starter u prvom kolu La Lige, u kojem je odigrao 57 minuta. Zbog toga Gonzalo García neće morati posebno čekati da novi igrač uhvati ritam, već mu se Martín odmah može staviti na raspolaganje.

Ipak, njegova spremnost nije ni približno najzanimljiviji dio priče. Ključ cijelog transfera dogodio se u posljednjim satima španjolskog prijelaznog roka, kada se otvorila prilika koju je Hajduk ranije već prestao očekivati.

Martín je, naime, nekoliko dana prije isteka roka bio odlučio otići na posudbu u Almeríju. U Hajduku su tada praktički prekrižili mogućnost njegova dolaska i okrenuli se drugim opcijama. Još ujutro posljednjeg dana roka za prijavu igrača za Konferencijsku ligu na Poljudu nije bilo previše razloga za optimizam oko dolaska novog krila, prenosi Index.

A onda je posao u Španjolskoj propao.

Martín je bio vrlo blizu odlaska u Almeríju, ali tamošnji klub posljednjeg dana prijelaznog roka nije uspio zaključiti posao. Iz Almeríje su kao razlog naveli činjenicu da Atlético Madrid nije na vrijeme dostavio svu potrebnu dokumentaciju, zbog čega je transfer propao.

Situacija se time potpuno promijenila. Ono što je za Almeríju predstavljalo veliki problem Hajduku je otvorilo novu, neočekivanu mogućnost. Oko 10 sati ujutro postalo je jasno da od Martínova odlaska u Almeríju neće biti ništa, pa su Splićani ponovno aktivirali kontakt.

Hajduk se javio igračevom menadžeru i njegovim predstavnicima, iako u tom trenutku nitko nije mogao biti siguran da je posao moguće završiti u tako kratkom roku. Međutim, prvi razgovori pokazali su da postoji prostor za dogovor.