Ujutro klao janjce za feštu, navečer pijan palio požare. Majka uhićenog u šoku: "Što mu je došlo u glavu?"

Vladimir Ćupić, koji je u istražnom zatvoru zbog sumnje da je s još troje osumnjičenih potpaljivao požare na zadarskom području, često je pio, kažu njegovi susjedi.

Zadarska policija utvrdila je da je četvorka bila alkoholizirana i kada su palili požare upaljačima, što su sami priznali. Ćupić je na improviziranom štandu uz cestu prodavao rajčicu, lubenice i druge proizvode iz vlastitog ili iz uzgoja Danijela Stegnjajića, prijatelja koji je također uhićen zbog sumnje u ista kaznena djela.

"Mislili smo da nam je prijatelj, ali očito nije", rekla je susjeda iz Donjih Biljana Tomislavu Krasnecu u Večernjem listu kod čije je obitelji Ćupić bio pozvan na prijateljsku večeru desetak dana prije požara.

"Očito nije jer mislimo da je ovaj požar, koji je tu podmetnut stotinjak metara dalje prema autocesti, bio nama namijenjen. Da je bio namijenjen Škabrnji, bio bi na drugom mjestu zapaljen", dodaje. Te večeri uhićena četvorka palila je na više mjesta, i na mjestima bliže središtu Škabrnje gdje je toga dana, na Veliku Gospu, bilo puno ljudi na misi i fešti. Daniel Stegnjajić, koji je dobivao državne poticaje za bavljenje poljoprivredom, tog je jutra pripremio šest janjaca za prodaju.

"To je jutro klao janjce za feštu za Gospu. Što mu je poslije došlo u glavu te večeri, ja ne znam", rekla je njegova majka.