Uhvatili smo Anu Uršulu Najev nakon koncerta: Pogledajte kako se snašla na nezgodnim pitanjima

Nakon nekoliko godina stanke, projekt "For Amy" ponovno je predstavljen publici. Splitska pjevačica i glumica Ana Uršula Najev na Gradini u Solinu održala je koncert posvećen legendarnoj Amy Winehouse, umjetnici čija je glazba obilježila njezino odrastanje i glazbeni razvoj.

"For Amy" nije klasičan tribute koncert niti pokušaj oponašanja britanske glazbene zvijezde. Riječ je o osobnoj glazbenoj priči ispričanoj kroz pjesme Amy Winehouse, ali i skladbe glazbenih uzora koji su oblikovali njezin prepoznatljivi stil.

Neka pitanja nisu bila jednostavna

Nakon emotivnog koncerta uhvatili smo Anu Uršulu Najev i postavili joj nekoliko kratkih pitanja. Neka od njih nisu bila nimalo jednostavna, a kako se splitska glumica i pjevačica snašla te što nam je otkrila, pogledajte u našem videozapisu.

Kakva je atmosfera vladala na Gradini i kako je izgledala večer posvećena neponovljivoj Amy Winehouse, pogledajte u nastavku.