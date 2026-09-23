Uhvatili ga za volanom u Solinu unatoč zabrani, bio je i pod utjecajem alkohola: Evo kakva mu kazna prijeti

Splitska prometna policija u utorak je u ranim jutarnjim satima u Solinu zaustavila 55-godišnjeg vozača koji je, unatoč zabrani upravljanja vozilima, ponovno sjeo za volan.

Zaustavljen je oko 2.40 sati u Ulici kneza Trpimira, a provjerom je utvrđeno da mu je na snazi zabrana upravljanja vozilima B kategorije koja traje od rujna do prosinca ove godine.

Tu njegovim problemima nije bio kraj. Alkotestiranjem mu je izmjereno 0,56 promila alkohola, a iz PU splitsko-dalmatinske navode kako je i ranije prijavljivan zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

55-godišnjak je uhićen i doveden pred sud. Policija je, s obzirom na to da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja, zatražila da mu se odredi zadržavanje te predložila kaznu od 30 dana zatvora i novu zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od devet mjeseci.

Sud ga je ipak pustio na slobodu, a o njegovoj kazni odlučivat će se u redovnom postupku.